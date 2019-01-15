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السعودية تدعو مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته بوقف الاستيطان الإسرائيلي

السعودية تدعو مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته بوقف الاستيطان الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
دعت الحكومة السعودية، مجلس الأمن الدولي، إلى ضرورة اطلاع مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته، والتدخل الفوري لوقف المشاريع الاستيطانية.

واستعرض مجلس الوزراء، في جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، ما يتعرض له أبناء شعبنا الفلسطيني من حملات التصعيد من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والتوغل الاستيطاني، والسيطرة على الأراضي.

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