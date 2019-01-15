شاهد: مقتل شابين وإصابة ثالث بجراح خطيرة في الطيرة بأراضي 48

وعُلم أن ضحيتي جريمة إطلاق النار، هما عدي داود عبد الحي (28 عاماً) وأشرف حسن فضيلي (43 عاماً) من سكان الطيرة.



وبحسب المصادر الطبية، فإن مركز الرحمة الطبي في الطيرة تلقى بلاغاً عند الساعة 16:53 بإطلاق نار في شارع رقم (24)، وهرعت قوات الإسعاف إلى المكان، وحاولت تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لمصابين، قدرّت حالة أحدهما بالحرجة والآخر ببالغة الخطورة، وفق ما ذكر موقع (عرب 48).



وأفادت المصادر الطبية، بأنها وصلت إلى المكان ووجدت شابا (28 عاماً) ملقى على الأرض في حالة فقدان وعي تام، وتم تقديم له العلاج الطبي الذي شمل التنفس والإنعاش القلبي الرئوي المتقدم، قبل أن ينقل على وجه السرعة إلى المستشفى، وهو بحالة حرجة.



وأشارت المصادر إلى أنه تم نقل شخص آخر إلى عيادة محلية ومن هناك نقل في سيارة للعناية المكثفة إلى المستشفى، وسط عمليات إنعاش قلبي ورئوي متواصلة، وهو بحالة حرجة.



ونقل المصابان إلى مستشفى "مئير" في (كفار سابا) لتلقي العلاج، حيث باءت محاولات الطواقم الطبية في عمليات الإنعاش بالفشل، ليتم الإعلان لاحقًا عن مقتل الشابين متأثرين بجراحهما.



هذا وهرعت قوات الشرطة إلى المكان، وقالت إنها باشرت التحقيق في ملابسات الحادث، فيما أفادت المصادر بأن هناك مصاباً ثالثاً بجروح لم تحدد طبيعتها نُقل كذلك إلى مستشفى "مئير"، وفق موقع ( عرب 48).



يشار إلى أن جرائم العنف في المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني، في ارتفاع مستمر، حيث قُتل 76 مواطناً في جرائم قتل مختلفة في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري 2018 كان آخرهم ضحية رصاصات الإجرام، حسام مغربي (47 عاماً) من شفا عمرو، في 31 كانون الأول/ ديسمبر.



وشهد العام 2019 الجاري مقتل الشاب ساهر خالد محاميد (19 عامًا)، جراء تعرّضه لإطلاق نار أثناء قيادته دراجته النارية قرب منزله، بمنطقة بيدر دبالا، في مدينة أم الفجم.



ويُستدل من المعطيات المتوفرة، أن 14 امرأة قتلت في العام 2018، بينما قُتل 62 شخصاً بجرائم مختلفة، غالبيتها ارتكبت باستخدام السلاح الناري، وأخرى ارتكبت بالاعتداء والطعن بالسكاكين والآلات الحادة والدهس، وفق ما ذكر موقع (عرب 48).



























رام الله - دنيا الوطنقُتل مساء اليوم الثلاثاء، شابان، وأصيب ثالث بجروح خطيرة، في مدينة الطيرة بالمثلث الجنوبي، بأراضي عام 48، إثر تعرّضهم لإطلاق النار من قبل مجهولين.وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة: إن الشابين يبلغان من العمر (28 و40 عاماً)، فيما هرعت إلى مسرح الجريمة، قوات كبيرة من الشرطة، وباشرت التحقيق.ويتضح من التحقيقات الأولية، أن مجهولين مروا بسيارة، وأطلقوا النار باتجاههم، وفروا من المكان.