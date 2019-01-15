شؤون فلسطينية

البنك العربي يطلق حملة بالتعاون مع ماستركاردTM لحضور نهائيات دوري أبطال أوروبا

البنك العربي يطلق حملة بالتعاون مع ماستركاردTM لحضور نهائيات دوري أبطال أوروبا
البنك العربي
رام الله - دنيا الوطن
أطلق البنك العربي - فلسطين مؤخراً حملة ترويجيّة بالتعاون مع شركة ماستركاردTM، الشركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا حلول الدفع والراعي الرسمي لدوري أبطال أوروبا 2019 في مدريد، حيث تتضمن الحملة العديد من الجوائز القيّمة أهمها رحلة مدفوعة التكاليف لحضور نهائيات دوري أبطال أوروبا والتي ستقام في العاصمة الإسبانية مدريد خلال شهر حزيران من العام الجاري.

وتتيح الحملة التي تستمر لغاية 23/2/2019 للمعتمدين حاملي بطاقات ماستركارد تيتانيوم الائتمانية من البنك العربي فرص ربح العديد من الجوائز  المميزة عند استخدامهم لبطاقاتهم لتسديد قيمة مشترياتهم بحيث تتضاعف فرص ربح المعتمد مع كل استخدام للبطاقة. وتشمل الجوائز فرصة ربح رحلة مدفوعة التكاليف لشخصين لحضور نهائيات دوري أبطال أوروبا 2019، وفرصة ربح جهاز من عشرة أجهزة تلفاز ذكية مع اشتراكات تلفزيونية مجانية لمشاهدة قنوات رياضية حصرية لمدة سنة كاملة، كما يحظى المعتمدون الجدد على فرص ربح إضافية لبطاقات ماستركارد تيتانيوم الائتمانية التي يتم إصدارها خلال فترة الحملة.

وفي تعليقه على هذه الحملة، قال السيد مروان صقر، مدير دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي– فلسطين: " يحرص البنك العربي على تخصيص باقة مميزة من الحوافز والجوائز القيمة لمعتمديه والتي تحاكي تطلعاتهم ورغباتهم المتنوعة مما يضيف قيمة نوعية لخدماتنا." وأضاف صقر: "من خلال هذه الحملة وبالتعاون مع ماستركاردTM كراعي رسمي للبطولة، نوفر لمحبي رياضة كرة القدم فرص ربح رحلة مدفوعة التكاليف لحضور نهائيات دوري أبطال أوروبا مباشرة في مدريد والذي يعد حدثاً رياضياً اسثنائياً، هذا بالإضافة للعديد من المزايا الخاصة التي يقدمها البنك العربي لمعتمديه حاملي بطاقة ماستركارد تيتانيوم الائتمانية."

وتعليقاً على ذلك، قال سومو روي، رئيس ماستركاردTM في منطقة المشرق العربي: "نحن فخورون بالتعاون مع البنك العربي لإطلاق هذه الحملة الترويجيّة المميزة، إذ تساهم في دعم وتشجيع محبي الرياضة وخاصة متابعي دوري أبطال أوروبا. وسيتسنى لحاملي بطاقات ماستركارد تيتانيوم الائتمانية من البنك العربي الاستفادة من الجوائز القيّمة التي تتضمنها هذه البطاقة. ومن خلال إتاحة الفرصة أمامهم لإظهار الدعم لفريقهم، سنقوم بتعزيز تجربتهم المصرفية عبر ربط هذه التجربة بشغفهم تجاه كرة القدم. وتوفر التكنولوجيا المبتكرة المرتبطة ببطاقاتنا تجربة أكثر سلاسة تتمتع بأعلى مستويات الأمن والأمان، وتقدم لعشاق كرة القدم الفرصة لبدء شيء لا يقدر بثمن مع مجموعة من المزايا الحصرية مثل السفر وأسلوب الحياة وغيرها الكثير."

وتجدر الإشارة إلى أن بطاقات ماستركارد  تيتانيوم الائتمانية من البنك العربي تمنح حامليها مجموعة من المزايا، ومن بينها الاشتراك في برنامج مكافآت العربي، والاستفادة من برنامج "برايسلس" (Priceless) الذي يضم مجموعة فريدة من العروض والتجارب المصممة خصيصاً لحاملي بطاقات ماستركارد وتشمل المطاعم والتسوق والأماكن الترفيهية والرياضة والسفر والفنادق والنشاطات السياحية، بالإضافة إلى برنامج الحماية الائتمانية والذي يقوم بتغطية 100% من الرصيد القائم على بطاقة الائتمان وكذلك ميزة الدخول المجاني لصالات كبار الشخصيات في العديد من المطارات.

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