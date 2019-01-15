شؤون فلسطينية

البنك الدولي يُوافق على منحة بقيمة 12 مليون دولار لتحسين الكهرباء بغزة

البنك الدولي يُوافق على منحة بقيمة 12 مليون دولار لتحسين الكهرباء بغزة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت القناة السابعة الإسرائيلية، بأن البنك الدولي، وافق اليوم الثلاثاء، على صرف منحة بقيمة 12 مليون دولار؛ لتحسين الكهرباء في قطاع غزة من خلال الطاقة الشمسية.

وأشارت القناة الإسرائيلية، إلى أن ساعات وصل التيار الكهربائي بالقطاع، تحسّنت منذ شهور، بفعل سماح قوات الاحتلال الإسرائيلي بإدخال المنحة القطرية الخاصة بشراء الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة بقيمة 60 مليون دولار.

ويعاني قطاع غزة من أزمة تيار كهربائي مع اشتداد البرودة في فصل الشتاء، وزيادة الاستهلاك، ما ينذر بكارثة إنسانية كبيرة في القطاع المحاصر إسرائيليًا منذ أكثر من 12 عامًا.

أخبار ذات صلة

المالكي: دولة فلسطين اليوم تترأس رسمياً مجموعة الـ 77 والصين

المالكي: دولة فلسطين اليوم تترأس رسمياً مجموعة الـ 77 والصين

البنك العربي يطلق حملة بالتعاون مع ماستركاردTM لحضور نهائيات دوري أبطال أوروبا

البنك العربي يطلق حملة بالتعاون مع ماستركاردTM لحضور نهائيات دوري أبطال أوروبا

الاولى من نوعها.. عملية تلقيح صناعي لعجل في قطاع غزة

الاولى من نوعها.. عملية تلقيح صناعي لعجل في قطاع غزة

إطلاق نار على فلسطينيين بزعم القائهم قنابل عند السياج شمال القطاع

إطلاق نار على فلسطينيين بزعم القائهم قنابل عند السياج شمال القطاع

المقاومة تُحاصر مقراً أممياً بغزة للاشتباه بوجود قوة خاصة إسرائيلية داخله

المقاومة تُحاصر مقراً أممياً بغزة للاشتباه بوجود قوة خاصة إسرائيلية داخله

الرئيس: الاستيطان يُعيق التنمية ومُلتزمون بحل الصراع سلمياً

الرئيس: الاستيطان يُعيق التنمية ومُلتزمون بحل الصراع سلمياً

الحمد الله: العجز المالي سيبلغ 700 مليون دولار وطلبنا إعادة فتح اتفاقية باريس

الحمد الله: العجز المالي سيبلغ 700 مليون دولار وطلبنا إعادة فتح اتفاقية باريس

العثور على جثة مواطن متوفياً داخل منزله برفح والشرطة تُحقق

العثور على جثة مواطن متوفياً داخل منزله برفح والشرطة تُحقق

التعليقات

الدنيا حكايات

مأساة بعض الزعماء العرب

مأساة بعض الزعماء العرب

شؤون فلسطينية

المالكي: دولة فلسطين اليوم تترأس رسمياً مجموعة الـ 77 والصين

المالكي: دولة فلسطين اليوم تترأس رسمياً مجموعة الـ 77 والصين

البنك العربي يطلق حملة بالتعاون مع ماستركاردTM لحضور نهائيات دوري أبطال أوروبا

البنك العربي يطلق حملة بالتعاون مع ماستركاردTM لحضور نهائيات دوري أبطال أوروبا

الاولى من نوعها.. عملية تلقيح صناعي لعجل في قطاع غزة

الاولى من نوعها.. عملية تلقيح صناعي لعجل في قطاع غزة

إطلاق نار على فلسطينيين بزعم القائهم قنابل عند السياج شمال القطاع

إطلاق نار على فلسطينيين بزعم القائهم قنابل عند السياج شمال القطاع

أسرى فلسطين: 23 أسيراً يعانون من مرض السرطان في سجون الاحتلال

أسرى فلسطين: 23 أسيراً يعانون من مرض السرطان في سجون الاحتلال

أبو يوسف: القيادة السورية تؤكد أن إعمار اليرموك على سلم أولوياتها

أبو يوسف: القيادة السورية تؤكد أن إعمار اليرموك على سلم أولوياتها

عشراوي تستقبل ممثل سنغافورة وتطلعه على آخر التطورات

عشراوي تستقبل ممثل سنغافورة وتطلعه على آخر التطورات

الخارجية: القضاء الإسرائيلي جزء من منظومة الاحتلال ويمارس أبشع أشكال التمييز العنصري

الخارجية: القضاء الإسرائيلي جزء من منظومة الاحتلال ويمارس أبشع أشكال التمييز العنصري

منوعات

تضارب الأنباء حول وفاة الفنان السوري أسعد فضة

تضارب الأنباء حول وفاة الفنان السوري أسعد فضة

بعد شائعات انفصالهما.. ردّ حاسم من عمرو دياب ودينا الشربيني بصور جديدة

بعد شائعات انفصالهما.. ردّ حاسم من عمرو دياب ودينا الشربيني بصور جديدة

باسم ياخور ينشر فيديو لابنه.. والجمهور يتهمه بسوء التربية

باسم ياخور ينشر فيديو لابنه.. والجمهور يتهمه بسوء التربية

نادين الراسي تقرأ سورة &#34;الإخلاص&#34;: أنا مسلمة ومسيحية

نادين الراسي تقرأ سورة "الإخلاص": أنا مسلمة ومسيحية

بعد فستانها المثير للجدل.. &#34;مفاجأة&#34; لفريق الدفاع عن رانيا يوسف بالمحكمة

بعد فستانها المثير للجدل.. "مفاجأة" لفريق الدفاع عن رانيا يوسف بالمحكمة

حمدي الوزير: &#34;مفيش ممثلة معملتش معاها مشهد اغتصاب.. وهذا ماحدث مع ليلى علوي&#34;

حمدي الوزير: "مفيش ممثلة معملتش معاها مشهد اغتصاب.. وهذا ماحدث مع ليلى علوي"

وعد تتعرض لموقف محرج.. وتشكو من لون بشرتها لأغرب سبب

وعد تتعرض لموقف محرج.. وتشكو من لون بشرتها لأغرب سبب

&#34;حضن&#34; أحمد السعدني ودرة التونسية يثير التساؤلات

"حضن" أحمد السعدني ودرة التونسية يثير التساؤلات

هل ضربت سارة نخلة &#34;حماتها&#34;؟ شاهد حُكم المحكمة

هل ضربت سارة نخلة "حماتها"؟ شاهد حُكم المحكمة

بعد تسريب صور زواجه السري.. &#34;فيديو إباحي&#34; يضع خالد يوسف في ورطة

بعد تسريب صور زواجه السري.. "فيديو إباحي" يضع خالد يوسف في ورطة

عربي

تسجيل صوتي لـ&#34;حسن نصرالله&#34; يكشف فيه حقيقة إصابته بالسرطان

تسجيل صوتي لـ"حسن نصرالله" يكشف فيه حقيقة إصابته بالسرطان

وزير الطاقة الإسرائيلي: مشاركتي بمنتدى الغاز دليل على تطور العلاقة مع مصر

وزير الطاقة الإسرائيلي: مشاركتي بمنتدى الغاز دليل على تطور العلاقة مع مصر

رهف السعودية تكشف عن فحوى رسالة وصلتها من عائلتها

رهف السعودية تكشف عن فحوى رسالة وصلتها من عائلتها

مستوطنو الشمال: لا زال هناك أنفاق لـ&#34;حزب الله&#34;

مستوطنو الشمال: لا زال هناك أنفاق لـ"حزب الله"