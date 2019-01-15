شؤون فلسطينية

إطلاق نار على فلسطينيين بزعم القائهم قنابل عند السياج شمال القطاع

إطلاق نار على فلسطينيين بزعم القائهم قنابل عند السياج شمال القطاع
رام الله - دنيا الوطن
أعلن موقع (حدشوت 24) الإسرائيلي، أن ثلاثة فلسطينيين، وصلوا بعد ظهر اليوم الثلاثاء، الى السياج الفاصل على الحدود الشرقية للمناطق الشمالية لقطاع غزة، زاعما أنهم ألقوا قنابل يدوية على قوة من الجيش الاسرائيلي.

وأشار الموقع ذاته، إلى أن الفلسطينيين، علقوا علماً على السياج، فيما لم يقع اصابات بين القوات الاسرائيلية التي ردت بإطلاق النار عليهم، ما دفعهم للعودة الى قطاع غزة.

بدوره، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "رصد جنود الجيش الإسرائيلي ثلاثة فلسطينيين اقتربوا من السياج الفاصل في شمال قطاع غزة، ووضعوا علم عليه ثم عبر اثنين منهم، ورمى أحدهم جسما مجهولا، وعادوا على الفور إلى قطاع غزة"، على حد زعمه.

يشار إلى أن الاحدود الشرقية لقطاع غزة، تشهد حالة من التوتر الشديد اثر المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، في اطار فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار.

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