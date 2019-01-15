الحمد الله: العجز المالي سيبلغ 700 مليون دولار وطلبنا إعادة فتح اتفاقية باريس

خاص دنيا الوطن



قال رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، إن العجز المالي للحكومة خلال العام الجاري سيبلغ 700 مليون دولار، مضيفاً: "لا يمكننا القول أننا اقتصاد مستقل ونسعى للتخلص مع ضغوطات الاحتلال"



وأضاف الحمد الله، في حوار مع "دنيا الوطن" نُشر أمس الاثنين: "طلبنا إعادة فتح اتفاق باريس الاقتصادي لنتمكن من فتح أسواق جديدة من جهة وإبعاد الاقتصاد الفلسطيني عن الاحتلال وعراقيله المستمرة".





وتابع: "نجحنا في سياساتنا الحكومية والتقليل من الاعتماد على الاحتلال الإسرائيلي وتنمية الاقتصاد الفلسطيني، كما أن حجم التبادل التجاري من الخارج ازداد وانخفضت نسبة مساهمة التبادل التجاري مع إسرائيل".





وأشار إلى أن حجم الاستثمار الأجني في فلسطين بلغ (3.5) مليار دولار، وأن نصف المبلغ استثمارات فلسطين الخارجية، لافتاً إلى أن عدد المنشآت الفلسطينية ارتفع لـ 10% وارتفع عدد العاملين بذات النسبة

