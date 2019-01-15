العثور على جثة مواطن متوفياً داخل منزله برفح والشرطة تحقق
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
أفاد العقيد أيمن البطنيجي الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، بالعثور على جثة مواطن متوفيا بظروف غامضة اليوم الثلاثاء، داخل منزله في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وأشار البطنيجي في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إلى أن قوة من الشرطة توجهت الى مكان الحادث، وباشرت بإجراءات التحقيق للوقوف على أسباب الحادثة.
أفاد العقيد أيمن البطنيجي الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، بالعثور على جثة مواطن متوفيا بظروف غامضة اليوم الثلاثاء، داخل منزله في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وأشار البطنيجي في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إلى أن قوة من الشرطة توجهت الى مكان الحادث، وباشرت بإجراءات التحقيق للوقوف على أسباب الحادثة.
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