بسبب السترات الصفراء: الحوار الوطني الكبير ينطلق في فرنسا



ويلقي ماكرون كلمة قصيرة أمام 600 عمدة بلدية أثناء مراسم افتتاح أعمال الحوار التي ستجري في قاعة الألعاب الرياضية ببلدة غراند بورتيرولد شمال البلاد،وفق ما ذكر موقع (روسيا اليوم.



وسيكون ذلك الخروج الأول لماكرون منذ أكثر من شهر تحت إجراءات أمنية مشددة.



وقد دعت "السترات الصفراء" وبعض النقابات الفرنسية للتظاهر في المكان الذي سيكون فيه ماكرون تحت شعار "سنحاول الاقتراب منه قدر الإمكان".



رام الله - دنيا الوطنينطلق الحوار الوطني الكبير في فرنسا، اليوم الثلاثاء، حل أزمة السترات الصفراء، وفق ما أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.