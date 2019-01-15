غدًا.. منخفض جوي شديد البرودة يؤثر على فلسطين

صرح مدير عام دائرة الأرصاد الجوية، يوسف أبو أسعد، أن فلسطين ستتأثر يوم غد الأربعاء، بمنخفض جوي يتمركز شمال سوريا، مصحوباً بكتلة هوائية باردة جداً، من أصل قطبي، ما يؤدي إلى انخفاض ملموس على درجات الحرارة، حيث تسود

أجواء باردة جداً وغائمة وماطرة على معظم مناطق فلسطين، وتكون الأمطار غزيرة على بعض المناطق، ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.





وأوضح أبو أسعد في بيان صحفي صدر عن دائرة الأرصاد اليوم الثلاثاء، أنه اعتباراً من ساعات مساء وليل الغد، تتساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية، التي تزيد عن 900 متر فوق مستوى سطح البحر، وقد تكون تراكمية وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية، قد تصل سرعتها في بعض الهبات إلى 90 كم/ الساعة.





وأضاف أن دائرة الأرصاد ستتواصل مع الجهات المعنية والمواطنين من خلال النشرات الجوية المفصلة خلال المنخفض الجوي، مشيراً إلى أن فترة تأثر البلاد بالمنخفض الجوي حوالي 24 ساعة، حيث تبقى الفرصة مهيأة في ساعات يوم الخميس، لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، وفي ساعات الظهيرة، ينحسر المنخفض الجوي، وتميل الأجواء إلى الاستقرار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.





وأهاب بالمواطنين لأخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من المناطق المنخفضة وأماكن تشكل السيول وتجمع المياه، وأن يتابعوا التحديثات عن الحالة الجوية على موقع دائرة الأرصاد الجوية على شبكة الإنترنت www.pmd.ps، أو الاتصال على دائرة التنبؤات الجوية على رقم 2403104، وأيضاً على رقم 2403103، أو على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).





وكذلك الاستماع إلى الإرشادات والتوجيهات التي تصدرها الجهات المختصة، خاصة الدفاع المدني الفلسطيني وجهاز الشرطة، خلال فترة المنخفض من أجل الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات.





لذا، تحذر دائرة الأرصاد الجوية طيلة تأثير المنخفض الجوي والكتلة الهوائية المصاحبة له من تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ومناطق تجمع المياه، وسرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها، وخطر الانزلاق على الطرقات، وخطر تشكل الصقيع والانجماد في ساعات ما بعد منتصف الليل، وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية، بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.

رام الله - دنيا الوطن