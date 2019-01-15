شؤون فلسطينية

عشراوي تستقبل ممثل سنغافورة وتطلعه على آخر التطورات

عشراوي تستقبل ممثل سنغافورة وتطلعه على آخر التطورات
رام الله - دنيا الوطن
استقبلت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. حنان عشراوي، اليوم الثلاثاء،  ممثل جمهورية سنغافورة غير المقيم لدى دولة فلسطين، هوازي ديبي والوفد المرافق له، حيث أطلعتهم على آخر التطورات السياسية، ومستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي بداية اللقاء، الذي عقد في مقر المنظمة برام الله، أكدت عشراوي على العلاقات الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الفلسطيني والسنغافوري، كم ثمنت الموقف السنغافوري الداعم  للشعب الفلسطيني في الهيئات والمنظمات الدولية، وشكرت  الحكومة السنغافورية على دعمها المتزايد لشعبنا في مجال  تنمية القدرات الفلسطينية وطالبتها بدعم مؤسسات القدس ومستشفياتها ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، كما وأكدت على أهمية تطوير وتعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات، وعلى وجه الخصوص الاقتصادية والتنموية والتكنولوجية وغيرها.

واستعرضت عشراوي خلال اللقاء التطورات على الأرض والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته، كما تطرقت للواقع الإقليمي والعالمي، وتأثيره على القضية الفلسطينية، ولفتت إلى الموقف الأمريكي المنحاز لإسرائيل، وسياسات وقرارات ترامب غير القانونية، تجاه الحقوق الفلسطينية المشروعة. 

وأكدت في هذا السياق على أهمية المشاركة العالمية للقيام بدور فعال لمواجهة الممارسات العنصرية والشعبوية والانعزالية التي بدأت تجتاح العالم، والاتجاه الجاد نحو مساءلة ومحاسبة إسرائيل، وإنهاء الاحتلال العسكري، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس.

من جانبه، أكد ممثل سنغافورة، اهتمام بلاده بتعزيز التبادل والتعاون بين البلدين في جميع المجالات، وأشار إلى أن بلاده ستعمل على زيادة الدعم المقدم للشعب الفلسطيني.

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