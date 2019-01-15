شؤون فلسطينية

حملة "بدنا نعيش": السقف السعري لكيلو الخبز3 شواكل

حملة "بدنا نعيش": السقف السعري لكيلو الخبز3 شواكل
رام الله - دنيا الوطن
طالبت حملة "بدنا نعيش" في بيان صحفي، صدر برام الله ظهر اليوم، أصحاب المخابز بألا يبيعوا الخبز بأعلى من 3 شواكل للكيلو الواحد، وأن يتم اعتماد 3 شواكل للسقف السعري لربطة الخبز بوزن 1 كيلو غرام من قبل الإخوة في وزارة الاقتصاد الوطني، وخصوصاً أن عدداً كبيراً من المخابز والمحلات في جميع المحافظات تبيع ربطة الخبز من 2.5 شيكل إلى 3.5 شيكل.

وطالبت الحملة، جهات الاختصاص، وعلى رأسها وزارة الاقتصاد الوطني، بوضع سقف سعري لجميع منتجات المخابز.

وفي نفس الإطار شكرت حملة بدنا نعيش، باسمها، وباسم اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، وباسم اللجان الشعبية، واتحاد نقابات عمال فلسطين، الجهود الكبيرة والمتواصلة التي تبذلها وزارة الاقتصاد الوطني، وجهاز الضابطة الجمركية، وجهاز الأمن الوقائي، وجميع الجهات التنفيذية والرقابية المختصة، لتعزيز اقتصادنا الوطني، وحماية حقوق المستهلكين على حد سواء.

وطالبت حملة بدنا نعيش، التي أطلقها اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، منتصف الأسبوع الماضي، وزارة الاقتصاد الوطني، بوضع سقوف سعرية لجميع منتجات المخابز من خبز وكعك وحلويات، واعتبار جميع منتجات الفرن من الخبز والكعك والحلويات أصنافاً أولية واستهلاكية واستراتيجية من الدرجة الأولى، الواجب تحديد سقوف سعرية لها من أجل محاصرة ظاهرة التلاعب بأسعارها وأوزانها وجودتها، ولتحقيق العدالة للمستهلكين الصامدين المرابطين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وانخفاض القدرة الشرائية للمستهلك الفلسطيني إلى أدنى مستوياتها، في ظل ارتفاع نسبة الفقر والبطالة، وتآكل الأجور والرواتب.

ونددت الحملة بمواقف بعض الأشخاص الموتورين، الذين تربطهم مصالح مع بعض أصحاب المخابز، الذين يساعدون من يتلاعبون بقوت أبناء شعبنا بالأسعار والأوزان، لنشر الظلم والفوضى والفلتان، على حساب لقمة عيش المظلومين والفقراء والصامدين والمرابطين.

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