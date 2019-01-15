شؤون فلسطينية

غنيم: شتاء آمن بعد افتتاح محطة معالجة مجاري شمال غزة

غنيم: شتاء آمن بعد افتتاح محطة معالجة مجاري شمال غزة
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس سلطة المياه، م. مازن غنيم، أنه ومنذ افتتحنا محطة معالجة المجاري في شمال غزة، وهي تعمل بكفاءة، وعلى مدار تسعة أشهر، نحو حل أزمة الصرف الصحي في شمال القطاع. 

ويظهر هذا من خلال آثار تشغيل المحطة على نظام المعالجة المُتقدم، كما انعكس بشكل واضح على الوضع الراهن لأحواض الصرف والبرك العشوائية في بيت لاهيا التي لطالما شكلت خطر على حياة المواطنين.

وأكد م. غنيم، أن المشروع خرج من حيز التدخل الطارئ، ليغدو حلاً بعيد المدى، الأمر الذي لم يكن ليحصل إلا بالعمل الدؤوب من سلطة المياه، وثبات دعم مجتمع المانحين.

حيث استقبلت المحطة 7.5 ملايين م3 من المياه العادمة منذ افتتاحها، وحتى نهاية العام، ووقف الضخ إلى أحواض بيت لاهيا والبركة العشوائية بشكل كلي منذ شهر تموز/ يوليو 2018، وتحويل 33 ألف م3 يومياً إلى المحطة، والبالغ قدرتها الإجمالية حالياً 35600 م3 يومياً، فإن أكثر من 80% من أصل 300 دونم المساحة الإجمالية للأحواض والبركة العشوائية جفت، ويتم العمل على تجفيف المساحة الباقية من البركة.

وفي هذا السياق، أكد المجتمع المدني والمواطنون وبلديات أم النصر، وبيت لاهيا، وجباليا على أن المشروع شكل نقل نوعية باعتباره قصة نجاح، ساهمت في التخلص من المياه العادمة، إذ كانت الأحوض تؤرق السكان وتهدد مناحي حياتهم، وكان موسم الشتاء يشكل هاجساً نظراً لتجمع مياه الأمطار من جهة، وزيادة مستوى البركة المرتفع، والذي كان يزيد من مخاطر انهيار الأحواض وحدوث فيضانات، ولكن هذا الموسم جاء مغايراً، وأكثر أماناً لأول مرة منذ سنوات.

وفي الختام، أثنت كافة الأطراف على جهود سلطة المياه الكبيرة والداعمة لحل مشاكل معقدة ومزمنة من شأنها تعزيز الأمن المائي، متمنين استمرار التعاون والدعم من قبل سلطة المياه في ظل وضع اقتصادي واجتماعي صعب، لتأمين المصاريف التشغيلية لضمان نجاح واستدامة هذه المشاريع. 

وتعتبر المحطة أحد أهم المشاريع الحيوية والاستراتيجية التي نفذتها سلطة المياه بالتعاون مع الشركاء الدوليين، البنك الدولي، ووكالة التنمية الفرنسية، الحكومة البلجيكية والمفوضية الأوروبية ووكالة التنمية الدولية السويدية، حيث وصلت تكلفة المشروع بجميع مكوناته إلى حوالي 125 مليون دولار أمريكي.

ويذكر، أنه في آذار/ مارس لعام 2007 فقدنا ثلاثة مواطنين في برك المياه العادمة العشوائية شمال شرق بيت لاهيا، وبعد كافة الجهود، نجحنا بتشغيل المحطة وحماية المواطنين من خطر الأحواض والفيضانات.

ولا يقتصر أثر المشروع الإيجابي على سكان المنطقة، بل سيحسن الوضع البيئي في قطاع غزة عموماً، وسيوقف التلوث في الخزان الجوفي لشمال غزة بشكل كبير، والذي يغذي جزءاً كبيراً من مدينة غزة، ويعد بداية مرحلة جديدة، ستساهم في وقف التدهور البيئي.

أخبار ذات صلة

أبو يوسف: القيادة السورية تؤكد أن إعمار اليرموك على سلم أولوياتها

أبو يوسف: القيادة السورية تؤكد أن إعمار اليرموك على سلم أولوياتها

عشراوي تستقبل ممثل سنغافورة وتطلعه على آخر التطورات

عشراوي تستقبل ممثل سنغافورة وتطلعه على آخر التطورات

الخارجية: القضاء الإسرائيلي جزء من منظومة الاحتلال ويمارس أبشع أشكال التمييز العنصري

الخارجية: القضاء الإسرائيلي جزء من منظومة الاحتلال ويمارس أبشع أشكال التمييز العنصري

حملة &#34;بدنا نعيش&#34;: السقف السعري لكيلو الخبز3 شواكل

حملة "بدنا نعيش": السقف السعري لكيلو الخبز3 شواكل

العليا تُصدر قراراً بوقف تنفيذ قرار تعيين أحمد براك نائباً عاماً لفلسطين

العليا تُصدر قراراً بوقف تنفيذ قرار تعيين أحمد براك نائباً عاماً لفلسطين

الرئيس عباس: رئاستي لمجموعة &#34;الـ77+الصين&#34; يجعل العالم كله يعترف بدولة فلسطين

الرئيس عباس: رئاستي لمجموعة "الـ77+الصين" يجعل العالم كله يعترف بدولة فلسطين

مجلس الوزراء يؤكد التزامه باعتماد التعديلات التي تم التوافق عليها بشأن &#34;الضمان&#34;

مجلس الوزراء يؤكد التزامه باعتماد التعديلات التي تم التوافق عليها بشأن "الضمان"

الوزير غنيم يبحث مع المبعوث النرويجي التطورات في قطاع المياه

الوزير غنيم يبحث مع المبعوث النرويجي التطورات في قطاع المياه

التعليقات

الدنيا حكايات

مأساة بعض الزعماء العرب

مأساة بعض الزعماء العرب

شؤون فلسطينية

أبو يوسف: القيادة السورية تؤكد أن إعمار اليرموك على سلم أولوياتها

أبو يوسف: القيادة السورية تؤكد أن إعمار اليرموك على سلم أولوياتها

عشراوي تستقبل ممثل سنغافورة وتطلعه على آخر التطورات

عشراوي تستقبل ممثل سنغافورة وتطلعه على آخر التطورات

الخارجية: القضاء الإسرائيلي جزء من منظومة الاحتلال ويمارس أبشع أشكال التمييز العنصري

الخارجية: القضاء الإسرائيلي جزء من منظومة الاحتلال ويمارس أبشع أشكال التمييز العنصري

حملة &#34;بدنا نعيش&#34;: السقف السعري لكيلو الخبز3 شواكل

حملة "بدنا نعيش": السقف السعري لكيلو الخبز3 شواكل

غنيم: شتاء آمن بعد افتتاح محطة معالجة مجاري شمال غزة

غنيم: شتاء آمن بعد افتتاح محطة معالجة مجاري شمال غزة

الوزير غنيم يبحث مع المبعوث النرويجي التطورات في قطاع المياه

الوزير غنيم يبحث مع المبعوث النرويجي التطورات في قطاع المياه

الشرطة والصليب الأحمر يبحثان سبل التعاون المشترك في الخليل

الشرطة والصليب الأحمر يبحثان سبل التعاون المشترك في الخليل

الاحتلال يمنع 23 مواطناً من السفر عبر (معبر الكرامة)

الاحتلال يمنع 23 مواطناً من السفر عبر (معبر الكرامة)

منوعات

بعد فستانها المثير للجدل.. &#34;مفاجأة&#34; لفريق الدفاع عن رانيا يوسف بالمحكمة

بعد فستانها المثير للجدل.. "مفاجأة" لفريق الدفاع عن رانيا يوسف بالمحكمة

حمدي الوزير: &#34;مفيش ممثلة معملتش معاها مشهد اغتصاب.. وهذا ماحدث مع ليلى علوي&#34;

حمدي الوزير: "مفيش ممثلة معملتش معاها مشهد اغتصاب.. وهذا ماحدث مع ليلى علوي"

وعد تتعرض لموقف محرج.. وتشكو من لون بشرتها لأغرب سبب

وعد تتعرض لموقف محرج.. وتشكو من لون بشرتها لأغرب سبب

&#34;حضن&#34; أحمد السعدني ودرة التونسية يثير التساؤلات

"حضن" أحمد السعدني ودرة التونسية يثير التساؤلات

هل ضربت سارة نخلة &#34;حماتها&#34;؟ شاهد حُكم المحكمة

هل ضربت سارة نخلة "حماتها"؟ شاهد حُكم المحكمة

بعد تسريب صور زواجه السري.. &#34;فيديو إباحي&#34; يضع خالد يوسف في ورطة

بعد تسريب صور زواجه السري.. "فيديو إباحي" يضع خالد يوسف في ورطة

فلة الجزائرية تصدم جمهورها بارتداء الحجاب وتردد الأذان بلهجتها

فلة الجزائرية تصدم جمهورها بارتداء الحجاب وتردد الأذان بلهجتها

لأول مرة.. محمد عادل إمام ينشر صورة تجمعه بزوجته ويتغزل بها ويغلق &#34;التعليقات&#34;

لأول مرة.. محمد عادل إمام ينشر صورة تجمعه بزوجته ويتغزل بها ويغلق "التعليقات"

ما حقيقة خطوبة حمو بيكا وابنة المطرب عبدالباسط حمودة؟

ما حقيقة خطوبة حمو بيكا وابنة المطرب عبدالباسط حمودة؟

أيمن زيدان في رسالة غاضبة: &#34;تباً للصّقيع والعتمة&#34;

أيمن زيدان في رسالة غاضبة: "تباً للصّقيع والعتمة"

عربي

وزير الطاقة الإسرائيلي: مشاركتي بمنتدى الغاز دليل على تطور العلاقة مع مصر

وزير الطاقة الإسرائيلي: مشاركتي بمنتدى الغاز دليل على تطور العلاقة مع مصر

رهف السعودية تكشف عن فحوى رسالة وصلتها من عائلتها

رهف السعودية تكشف عن فحوى رسالة وصلتها من عائلتها

مستوطنو الشمال: لا زال هناك أنفاق لـ&#34;حزب الله&#34;

مستوطنو الشمال: لا زال هناك أنفاق لـ"حزب الله"

أزمة في المغرب.. سفير مُتهم بالتحرش الجنسي

أزمة في المغرب.. سفير مُتهم بالتحرش الجنسي