الرئيس عباس: رئاستي لمجموعة "الـ77+الصين" يجعل العالم كله يعترف بدولة فلسطين

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن ترؤسه لمجموعة الـ 77+ الصين، هي خطوة مهمة باتجاه استقلال الدولة الفلسطينية، وهي من الخطوات المهمة، أن العالم كله يعترف أن فلسطين دولة، رغم أنها لا تزال مراقباً إلى الآن.وقال الرئيس عباس، خلال مقابلة أجريت معه، على هامش ترؤسه للمجموعة: إن مجموعة الـ77 + الصين، هي في الحقيقة 134 دولة + الصين، أي أنها أكثر من 80 دولة حول العالم، متابعًا: "نحن سعداء بهذه المهمة، وحريصون على أن ننجح بها".وأضاف أبو مازن، سنثبت للعالم كله، أن فلسطين والشعب الفلسطيني، قادر على أشياء كثيرة، ومن أهمها رئاسة هذه المنظمة، لذلك فهو يستحق الدولة المستقلة، والعضوية الكاملة على الأقل في الأمم المتحدة.