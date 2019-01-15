الوزير غنيم يبحث مع المبعوث النرويجي التطورات في قطاع المياه

رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم في مكتبه اليوم، بالمبعوث النرويجي الخاص بعملية السلام تور وينسلد؛ لبحث التطورات القائمة في قطاع المياه والقضايا، التي تتطلب التدخل والدعم من أجل المضي قدماً، وضمان ديمومة العمل بها.حيث تطرق اللقاء إلى بحث المشاريع التي تعكف سلطة المياه على تنفيذها، والتي تأتي تلبية للاحتياج الفعلي، وفق خطة استراتيجية لتطوير قطاع المياه، حيث تم التطرق إلى المشاريع التي أنجزتها سلطة المياه، والمشاريع التي تعمل على تنفيذها في قطاع غزة، والاحتياجات التي رصدتها سلطة المياه؛ لضمان استمرار العمل والتشغيل لهذه المشاريع من كافة الجوانب المالية والإدارية والتشغيلية.كذلك بحث اللقاء التطورات المرتبطة بمشروع محطة التحلية المركزية، والخطوات التي تعمل عليها سلطة المياه للبدء في تنفيذ المشروع، وفي هذا الجانب، أشار رئيس سلطة المياه، إلى أنه سيتوجه نهاية الأسبوع الحالي إلى بروكسل للمشاركة في اجتماع رفيع المستوى؛ لبحث الخطوات القادمة المتعلقة بمشروع محطة التحلية المركزية، مؤكداً أننا نعمل وبخطى حثيثة لإنقاذ الوضع المائي في غزة، حيث قامت سلطة المياه بتنفيذ ثلاث محطات صغيرة للتحلية إلى جانب إقامة محطتي معالجة، وعملت على إنشاء أكثر من عشرين خزاناً بما فيها خزانات خلط المياه، موضحاً أن الحل الجذري، يكمن في إقامة محطة الحلية المركزية لإنقاذ قطاع غزة من الكارثة المائية المحدقة به.وفي هذا السياق، أكد المبعوث النرويجي على استعداده لتقديم الدعم اللازم من أجل المضي قدماً في كافة القضايا الحيوية التي تساهم في إنقاذ الوضع المائي في غزة، وتطوير قطاع المياه بشكل عام، ودعم جهود سلطة المياه من خلال ضمان توفير الاحتياجات اللازمة، إلى جانب حل كافة القضايا، التي قد تقف عائقاً من خلال التعاون ما بين الأطراف ذات العلاقة.