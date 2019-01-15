الاحتلال يمنع 23 مواطناً من السفر عبر (معبر الكرامة)

رام الله - دنيا الوطنمنعت سلطات الاحتلال، 23 فلسطينياً من السفر عبر (معبر الكرامة)، يوم أمس الاثنين، بحجة المنع الأمني.وذكرت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان الثلاثاء، أن 6211 مسافرًا، تنقلوا في كلا الاتجاهين من المعبر أمس.وأشارت إلى أن عدد المغادرين بلغ 3061 مسافرًا، والقادمين 3150 مسافرًا، فيما أعاد الاحتلال 23 مواطنًا.ومن المقرر، أن يعمل (معبر الكرامة) اليوم من الساعة 07:30 صباحاً، وحتى الساعة 09:30 مساءً في كلا الاتجاهين.