صبرة: قضية الأسرى على رأس الأولويات ولن نتخلى عنهم

رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الدكتور ماهر صبرة: إن قضية الأسرى قضية وطنية جامعة، وأن الأسرى لهم حق على كل فصائل ومكونات الشعب الفلسطيني.وأضاف صبرة في كلمته خلال وقفة تضامنية مع الأسرى، نظمتها جمعية واعد أن المقاومة ملتزمة بتحرير الأسرى وتبييض السجون في (صفقة وفاء الأحرار 2) مؤكداً أن الإجراءات التي تمارسها مصلحة السجون بحق الأسرى هدفها الضغط على المقاومة للتراجع والتنازل عن مطالبها.وأكد صبرة، على ضرورة التفاف الجماهير الفلسطينية؛ لدعم ومساندة الأسرى في سجون الاحتلال، محذراً من أن انفجار الأسرى وغضبتهم في وجه السجان، لن يستطيع أحد إيقافها.وناشد صبرة في ختام كلمته المؤسسات والمنظمات المعنية، بضرورة التدخل لوقف الإجراءات الإجرامية بحق الأسرى، مطالباً في الوقت ذاته، السلطة الفلسطينية بالإسراع في تحريك ملف الأسرى، ورفعه لمحكمة الجنايات الدولية.