الحصول على سند ترخيص لمنشآت مواطن مهددة بالهدم في الأغوار

رام الله - دنيا الوطنحصلت محافظة طوباس، بالتنسيق مع هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ومركز القدس للشؤون القانونية، اليوم الثلاثاء، على سند ترخيص لخيام، وبركسات أحد المواطنين من سكان خربة ذراع عواد (المكسر)، في الأغوار الشمالية.وأفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن محافظة طوباس، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، حصلت على سند الترخيص لمنشآت المواطن عادل عبد الهادي غياض السلامين، من سكان المكسر.وأضاف، أنه بهذا السند توقف عملية الهدم، لحين صدور قرار آخر من "الإدارة المدنية"، بخصوص المنشآت.يذكر، أن الاحتلال وجه قبل شهرين إخطاراً نهائياً بهدم منشآت المواطن السلامين.