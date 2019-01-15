شؤون فلسطينية

الاحتلال يوزع إخطارات هدم جديدة لمنازل المواطنين في سلوان

الاحتلال يوزع إخطارات هدم جديدة لمنازل المواطنين في سلوان
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
وزعت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال في القدس، تحرسها قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، إخطارات هدمٍ إدارية جديدة لمنازل مواطنين مقدسيين في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، بحجة البناء دون ترخيص.

وقال مصادر محلية، ان الحملة تركزت في حي البستان، الذي كان تلقى اصحاب المنازل فيه في السنوات السابقة أوامر هدم جماعية لكافة منازل الحي لصالح مشاريع استيطانية، ومشاريع أخرى تخدم أُسطورة "الهيكل" المزعوم، الذي تنادي ببنائه أكثر من 21 منظمة يهودية متطرفة على أنقاض المسجد الأقصى المبارك.

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