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برنامج مواهب أفغاني يكشف عن"التوأم الضائع" لرئيس وزراء كندا

برنامج مواهب أفغاني يكشف عن"التوأم الضائع" لرئيس وزراء كندا
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو
رام الله - دنيا الوطن
الشبه اللافت بين مشارك في برنامج مواهب في أفغانستان ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، رفعه إلى مصاف المشاهير في هذا البلد الذي يحاول أن ينسى لبعض الوقت الحرب المستشرية فيه.

فقبل المشاركة في النسخة الأفغانية من برنامج المواهب الأميركي "أميريكن أيدل"، لم يكن عبد السلام مفتون مغني الأفراح المتحدر من قرية بولاية بدخشان المعزولة في شمال شرقي البلاد، قد سمع قبلا برئيس الوزراء الكندي.

هذا الشاب البالغ 29 عاما ذو الوجه العريض والحاجبين السميكين والشعر البني، يأمل في أن يفتح هذا التشبيه الذي يجريه الناس بينه وبين أحد أكثر الساسة العالميين حضورا، أمامه أبواب الفوز بالموسم الجديد من برنامج المواهب الأفغاني.

ويروي مفتون لوكالة فرانس برس، "لم أكن أعرف جاستن ترودو إلى أن رأيت صورا له".

ويضيف، "هذا الشبه زاد حظوظي في الفوز بنسبة 50%! الناس نسوا اسمي وباتوا يسمونني جميعا (جاستن ترودو)".

وقد شوهد تسجيل مصور لنقاش بين أفراد لجنة تحكيم برنامج "أفغان ستار" بشأن الشبه بين الرجلين، عشرات آلاف المرات على وسائل التواصل الاجتماعي في أفغانستان.

وقد نالت صور مركبة تجمع بين عبد السلام مفتون معتمرا قبعة تقليدية يرتديها الرجال في شمال أفغانستان، وجاستن ترودو بلباسه العصري، سيلا من التعليقات.

ووصفت نائلة عبد الله زاده عبر "فيسبوك" المشترك الشاب بأنه "التوأم الضائع لترودو"، فيما كتبت فوزية زره "أظن أن قصتهما شبيهة بفيلم من بوليوود: هما فصلا عند الولادة وقد عثر أخيرا على شقيقه التوأم".

ولدى عبد السلام مفتون حظوظ كبيرة بالفوز، فهو واحد من المرشحين الثمانية للتصفيات المقبلة التي تعرض، الخميس. وتقام المنافسة النهائية للبرنامج في 21 آذار عشية رأس السنة الفارسية.

وأثارت الأغنيات الفلكلورية العاطفية التي أداها في البرنامج باللغتين الرسميتين في أفغانستان أي الداري والبشتو، إعجاب المشاهدين الذين يصوّتون كل أسبوع لاختيار المتسابقين.

وقال الموسيقي الكندي الأفغاني قيس ألفت، "هو يشبه رئيس وزرائي". وهذا الفنان وهو أحد الأعضاء الأربعة في لجنة التحكيم كان أول من تطرّق من بين أعضاء اللجنة إلى الشبه اللافت بين الرجلين.

وأضاف ألفت، "صوته جميل جدا. هو يتمتع بعطيّة من السماء. قد يكون جاستن بيبر المقبل".

وكان مفتون يوفر بالكاد قوت أطفاله الأربعة بفضل غنائه في بعض المناسبات غير أنه بات يأمل في أن تسهم شهرته الجديدة في زيادة الطلب عليه لإحياء حفلات زفاف وأعياد ميلاد.

وقال الشاب معتمرا القبعة الأفغانية التقليدية خلال تدربه على أداء أغنية في استديو تسجيل تابع لقناة "طلوع" التلفزيونية المحلية، "عندما سأعود إلى قريتي، أنا متأكد من أني سأتلقى دعوات أكثر" لإحياء مناسبات خاصة.

ورغم أن احتمال زيارة عبد السلام مفتون كندا في وقت قريب ضئيل، يأمل هذا المغني الشاب في أن يلتقي شبهه الشهير يوما ما.

وقال، "أود لقاءه لأنه من الشخصيات العالمية المعروفة وأنا رجل فقير من منطقة أفغانية معزولة لكن لن يحصل إلا ما هو مقدّر له أن يحدث". 

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