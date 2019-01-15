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شؤون فلسطينية

مستوطنون يجرفون 30 دونماً في يانون جنوب نابلس

مستوطنون يجرفون 30 دونماً في يانون جنوب نابلس
رام الله - دنيا الوطن
جرفت آليات تابعة للمستوطنين، اليوم الثلاثاء، 30 دونماً في خربة يانون جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: إن جرافات تابعة للمستوطنين، جرفت أراضٍ في يانون، تقدر مساحتها بـ 30 دونماً، بهدف زراعتها، والسيطرة عليها لاحقاً.

وأضاف، أن هذه الأراضي ملكية خاصة للمواطنين، الذين منعوا من دخولها منذ العام 2006.

وأكد دغلس، أن يانون خسرت ما يقارب 85% من مساحة أراضيها، جراء ممارسات المستوطنين، موضحاً أنها محاطة بخمس بؤر استيطانية، تحيطها من الجهات الأربع.

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