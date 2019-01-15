لقاء مصيري بين "الفدائي" و"النشامى" في كأس أمم أسيا

رام الله - دنيا الوطنيواجه منتخب فلسطين الفدائي، اليوم، نظيره الأردني، متطلعًا لتحقيق تأهل تاريخي إلى ثمن نهائي كأس آسيا 2019.وقال الإعلامي الرياضي محمد علوي، إن الفدائي لديهأقوى الحظوظ من بين فرق بقية المجموعات والمنتخبات المشاركة بالنظر إلى نتائج بقية المنتخبات التي تتنافس على المركز الثالث، متأملاً فوز الفدائي اليوم، في مباراته مع المنتخب الأردني للتأهل.لكن "الفدائي" سيكون في مواجهة مع التاريخ الذي ينحاز إلى جانب الأردن، فخلال 9 مواجهات سابقة، جمعت المنتخبين فاز الأردن 4 مرات، وتعادل في مثلها، وخسر مرة واحدة فقط.وحقق المنتخب الوطني الانتصار في اللقاء الأول مع "النشامى" بدورة الألعاب العربية عام 1976، وذلك بهدفين لواحد، لكنه فشل في الفوز على جاره منذ ذلك الحين.ويتفوق الأردن بشكل صريح على الوطني في اللقاءات الرسمية، حيث انتصر بخماسية لهدف في تصفيات كأس آسيا عام 2000، قبل أن يكرر الفوز بذات النتيجة على "الفدائي" في النسخة الماضية للبطولة القارية عام 2015.