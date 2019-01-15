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شؤون فلسطينية

أبو هولي يُحذر من مخاطر تقليص منظمة الغذاء العالمي مساعداتها بفلسطين

أبو هولي يُحذر من مخاطر تقليص منظمة الغذاء العالمي مساعداتها بفلسطين
رام الله - دنيا الوطن
حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي من تداعيات ومخاطر تقليص المساعدات الإنسانية المقدمة من منظمة الغذاء العالمي على حياة الأسر الفقيرة في الأراضي الفلسطينية المستفيدة من برنامج الغذاء العالمي، والذي يقدر عددهم بـ 360 ألف شخص.

وأوضح أبو هولي في بيان صحفي صادر عنه، اليوم، أن انقطاع المساعدات عن نحو 27 ألف فلسطيني في الضفة الغربية منذ الأول من كانون الثاني/ يناير الجاري إلى جانب تقليص قيمة بطاقات البرنامج لشراء منتجات أساسية من المتاجر المحلية بنسبة 20% لأكثر من 165 ألف فلسطيني من بينهم 110 آلاف في قطاع غزة يعتمدون بشكل أساسي على هذه المساعدات سينذر بكارثة إنسانية في ظل تفشي البطالة والفقر بشكل كبير في المجتمع الفلسطيني، واستمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة الذي يعتمد 80% من سكانه، على المساعدة الدولية.

وطالب أبو هولي الدول المانحة والممولة والداعمة لبرنامج الغذاء العالمي بسرعة التحرك والاستجابة لنداء منظمة الغذاء العالمي لتغطية العجز المالي في موازنتها التي تقدر بـ 57 مليون دولار.

كما دعا منظمة الغذاء العالمي لإعادة النظر في تقليص مساعداتها للفلسطينيين مقدراً في الوقت ذاته ما تقدمه من مساعدات لشعبنا الفلسطيني.

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