فتح تُوجه تحية إكبار وإجلال إلى المرابطين في القدس



وحيا عضو المجلس الثوري، والمتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي في تصريح صحفي، قيادات وأبناء حركة فتح وعلى رأسهم محافظ القدس عضو المجلس الثوري لحركة فتح عدنان غيث، وإخوته من قيادات وكوادر إقليم فتح في القدس، الذين كانوا في الصف الأول جنباً إلى جنب مع أبناء شعبنا، وخاصة رجال الدين الأوفياء، الذين تعرضوا للاعتداء والضرب على أيدي جنود الاحتلال الإسرائيلي، ولا ننسى حرائر فلسطين اللواتي أثبتن أن المرأة الفلسطينية كشجر السنديان لا ينحني.



وأكد القواسمي، أن اعتقال قيادات وكوادر حركة فتح بالأمس بعد الاعتصام لن يرهبنا أو يجعلنا نصمت على انتهاكات الاحتلال في القدس، وسنبقى نناضل حتى تعود القدس، كما كانت زهرة المدائن وعروس عروبة العرب والمسلمين أينما كانوا، داعياً الكل الفلسطيني إلى الرباط في المسجد الأقصى، وشد الرحال لمن يستطيع إليه سبيلا.

رام الله - دنيا الوطنوجهت حركة (فتح) تحية إكبار وإجلال لشعبنا الفلسطيني البطل الصامد المرابط في القدس، وتحديداً في ساحات الأقصى وأزقة البلدة القديمة، الذين سطروا بالأمس بصدح حناجرهم المهللة، "الله أكبر"، ورفضهم إغلاق بوابات قبة الصخرة المباركة، وإصرارهم على فتح البوابات والصلاة داخل المسجد أروع معاني التحدي والصمود والإصرار.