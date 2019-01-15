تعليمات الدفاع المدني بشأن المنخفض الجوي المُقبل





رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم الدفاع المدني، الرائد نائل العزة: إن الطواقم رفعت مستوى الجاهزية للتعامل مع كل طارئ في المنخفض الجوي غداً.وحذر العزة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) المواطنين من ترك التدفئة مشتعلة أثناء الليل، ومراعاة الحمل الزائد على الكهرباء، وعدم ترك الأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وحدهم داخل المنازل.كما دعا السائقين إلى ترك مسافة آمنة بين المركبة والأخرى، وعدم استخدام الفرامل بشكل مفاجئ، والالتزام بتعليمات السلامة العامة أثناء القيادة.