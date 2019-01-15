حماس: يجب أن يكون لوزارة الأوقاف الأردنية موقف مما يجري بالقدس

طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وزارة الأوقاف والهيئات الأردنية، كافة، بأن يكون لها موقف واضح، مما يدور داخل الحرم القدسي، وممارسة دورها كاملاً، كونها صاحبة السيادة القانونية في إدارة الحرم القدسي.



إن محاولات حكومة الاحتلال التدريجية للمساس بإسلامية المسجد الأقصى، سيكون له عواقب وخيمة، والثمن الذي سيدفعه الاحتلال للمساس بحرمة الأقصى وقدسيته غالٍ.



إننا اليوم أمام هجمة شرسة تشنها شرطة الاحتلال، وبلديته في القدس لانتزاع السيادة على الحرم القدسي من يد الأوقاف الإسلامية، وهنا نحيي حراس المسجد الأقصى على موقفهم ومواصلة دورهم في حماية المسجد والدفاع عنه، وندعو للمزيد من شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى للدفاع عنه في وجه الاحتلال ومستوطنيه، وإن عمليات البطش والتنكيل لن تنال من عزائم أبناء شعبنا.



وأكدت الحركة على أن الحرم القدسي بمساجده وساحاته داخل الأسوار ومساحتها 144 دونماً، هي مكان خالص للمسلمين، لا شراكة لأحد فيه وكل محاولات فرض الأمر الواقع لتغيير هوية أي جزء من أجزاء المسجد الأقصى، لن يعترف بها شعبنا، وعلى الاحتلال أن يفهم الرسالة في انتفاضتي الأقصى والقدس والتي خاضها شعبنا دفاعاً عن القدس ومقدساتها.

وقالت حركة حماس: إنه وتعقيباً على الأحداث التي جرت في الأقصى، ومحاولة الاحتلال فرض حقائق جديدة بخصوص السيادة عليه، فإنها تؤكد على مايلي: