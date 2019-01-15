أبو عيطة: ترؤس فلسطين مجموعة (77 والصين) نجاح دبلوماسي وسياسي

رام الله - دنيا الوطناعتبر نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، فايز أبو عيطة ترؤس فلسطين مجموعة (77 والصين) في الأمم المتحدة نجاحاً دبلوماسياً وسياسياً للقيادة الفلسطينية، والرئيس محمود عباس.وأشار أبو عيطة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية إلى أن هذا الإنجاز المهم يثبت أن دولة فلسطين فاعلة في المنظومة الدولية، واستطاعت أن تتبوأ هذه المكانة المرموقة، ما يضيف لها صلاحيات جديدة، لتعزيز وجودها السياسي على الخارطة الدولية.وأوضح أن هذا الحدث التاريخي، يضاف للإنجازات السياسية، ويعزز من نجاح القيادة والدبلوماسية الفلسطينية في تثبيت الهوية الوطنية لشعبنا.