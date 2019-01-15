إيران تُعلن فشل محاولة إطلاق قمر صناعي





قال وزير الاتصالات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي: إن "محاولة إيران إطلاق قمر صناعي فشلت"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز).



وكانت الولايات المتحدة، قد حذرت إيران هذا الشهر من إطلاق ثلاثة صواريخ، تعتزم إطلاقها في الفضاء، قائلة إنها تنتهك قرار مجلس الأمن الدولي، لأنها تستخدم تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت طهران، اليوم الثلاثاء، فشل محاولة إطلاق قمر صناعي، وفق ما أوضح وزيرٌ إيراني.