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دولي

إيران تُعلن فشل محاولة إطلاق قمر صناعي

إيران تُعلن فشل محاولة إطلاق قمر صناعي
قمر صناعي إيران
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت طهران، اليوم الثلاثاء، فشل محاولة إطلاق قمر صناعي، وفق ما أوضح وزيرٌ إيراني.

قال وزير الاتصالات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي: إن "محاولة إيران إطلاق قمر صناعي فشلت"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز).

وكانت الولايات المتحدة، قد حذرت إيران هذا الشهر من إطلاق ثلاثة صواريخ، تعتزم إطلاقها في الفضاء، قائلة إنها تنتهك قرار مجلس الأمن الدولي، لأنها تستخدم تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.

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