الأحمد: زيارة الرئيس "عباس" إلى دمشق واردة وقريبة

رام الله - دنيا الوطنكشف القيادي في حركة فتح، عزام الأحمد، عن زيارة قريبة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى سوريا، مؤكداً "الزيارة واردة في أي وقت، وستكون قريبة".وأضاف الأحمد في تصريحات لصحيفة (وطن) السورية: "أنا اليوم في دمشق بزيارة معلنة، وليس سراً، وهناك من سبقني قبل أيام في زيارات غير معلنة".وأكد القيادي الفتحاوي، أن سوريا تتعافى وخياراتها لا تزال واضحة، وبوصلتها لا تزال تتجه صوب فلسطين، وهذا سيكون له انعكاس ليس فقط على القضية الفلسطينية، وإنما أيضاً على عموم المنطقة، على وحد وصفه.يُذكر، أن الجامعة العربية، قد علقت عضوية سوريا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، على خلفية الحرب الدائرة هناك، فيما أغلقت دول عربية عدة سفاراتها في دمشق، وأخرى خفضت علاقاتها مع سلطات النظام.