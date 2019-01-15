شؤون فلسطينية

شلالدة: فلسطين أصبحت رقماً صعباً على المستوى الدولي بترؤسها لمجموعة "77+ الصين"

شلالدة: فلسطين أصبحت رقماً صعباً على المستوى الدولي بترؤسها لمجموعة "77+ الصين"
مجموعة "77+ الصين"
رام الله - دنيا الوطن
قال الخبير في القانون الدولي، دكتور محمد شلالدة: إن ترؤس فلسطين لمجموعة الـ 77 والصين انتصار قانوني وتاريخي لفلسطين، وترسيخ للشخصية القانونية الدولية لدولة فلسطين على المستوى الدولي بشكل عام.

وأضاف شلالدة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) إن دولة فلسطين أصبحت رقماً صعباً على المستوى الدولي بترؤسها لهذه المجموعة المهمة، ورسخت الجهود السياسية والدبلوماسية برئاسة الرئيس محمود عباس في المجتمع الدولي.

وأعتبر شلالدة أن ترؤس هذه المجموعة سيرفع المكانة القانونية لدولة فلسطين، ويؤهلها للمطالبة بأسم المجموعة بالعضوية الكاملة لفلسطين بالأمم المتحدة، لما لها من قوة ودور مهم في اتخاذ القرارات وطرح بعض التعديلات في كافة هيئات الأمم المتحدة.

وأشار شلالدة إلى أن ترؤس فلسطين مجموعة الـ 77 والصين مهم جداً لتصويت المجموعة لصالح كافة القرارات التي تتعلق بالقضية الفلسطينية ولوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا. 

وأوضح شلالدة أن دولة فلسطين، سيكون لها بعض الصلاحيات بصفتها رئيساً للمجموعة، وستشارك بمختلف الدورات والمؤتمرات السنوية التي تعقد تحت رعاية المجموعة،
والإدلاء بتصريحات سياسية واقتصادية واجتماعية في كافة القضايا العالقة.

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