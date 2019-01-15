نتنياهو: علاقتنا مع الدول العربية أصبحت أقرب من أيّ وقت مضى





وشدّد على أن ميزانية وزارة الجيش، ستشهد زيادة، وفق ما نقلت (القناة 14) الإسرائيلية.



وقال نتنياهو: "واجهنا تحديات كبيرة مع تغيرات الجبهات في غزة وسوريا ولبنان وأماكن أخرى، أمامنا عامل مركزي واحد هو "إيران وأذرعها".



وأضاف في كلمة له خلال حفل تنصيب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجديد، أن الدول المسلمة "تقترب منا لأنهم يفهمون أننا لسنا أعداء"، وفق تعبيره.