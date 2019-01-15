نتنياهو: علاقتنا مع الدول العربية أصبحت أقرب من أيّ وقت مضى
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، وزير الجيش، بنيامين نتنياهو: إن علاقة تل أبيب مع الدول العربية، أقرب من أي وقت مضى.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، وزير الجيش، بنيامين نتنياهو: إن علاقة تل أبيب مع الدول العربية، أقرب من أي وقت مضى.
وأضاف في كلمة له خلال حفل تنصيب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجديد، أن الدول المسلمة "تقترب منا لأنهم يفهمون أننا لسنا أعداء"، وفق تعبيره.
وشدّد على أن ميزانية وزارة الجيش، ستشهد زيادة، وفق ما نقلت (القناة 14) الإسرائيلية.
وقال نتنياهو: "واجهنا تحديات كبيرة مع تغيرات الجبهات في غزة وسوريا ولبنان وأماكن أخرى، أمامنا عامل مركزي واحد هو "إيران وأذرعها".
وقال نتنياهو: "واجهنا تحديات كبيرة مع تغيرات الجبهات في غزة وسوريا ولبنان وأماكن أخرى، أمامنا عامل مركزي واحد هو "إيران وأذرعها".
ونصح رئيس الوزراء الإسرائيلي، وزير الجيش، إيران بمغادرة سوريا بسرعة لـ "أننا سنستمر في سياسة الهجوم"، وفق ما قال.
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