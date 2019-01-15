الزراعة بغزة: تقليص تصدير البندورة إلى خارج القطاع

رام الله - دنيا الوطنقررت وزارة الزراعة في قطاع غزة، تقليص التسويق لمنتج البندورة إلى خارج القطاع ليومين بدلًا من أربعة.وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن قرارها جاء لـ"إفساح المجال لزيادة كمية المنتج المعروض من البندورة في الأسواق المحلية".ونوهت وزارة الرزراعة، إلى أن هذا القرار، يأتي للتخفيف عن كاهل المستهلك، خاصة بعد الارتفاع الكبير في أسعار البندورة مؤخراً، حيث بلغ سعر الكيلو الواحد خمسة شواكل.