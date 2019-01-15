الخارجية: جاهزون لأداء مهام دولة فلسطين كرئيس لمجموعة 77 على أكمل وجه





وهنا يأتي رد غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من خلال مجموعة 77 زائد الصين بشكل صريح وواضح، لتؤكد للإدارة الأميريكية وللعالم أن المجتمع الدولي يرفض قرارات الادارة الأمريكية وسياسة الابتزاز والتهديد التي تتبعها ادارة ترامب في محاولاتها لفرض أجندة الاحتلال ومصالحه على الشرعية الدولية ومؤسساتها، ولتؤكد ايضاً على دعم دولي صريح للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في الخلاص من الاحتلال وتقرير مصيره".



واعتبرت الوزارة أن تسلم فلسطين رئاسة المجموعة، يعد إنجازاً سياسيا آخر وكبير تحققه الدبلوماسية الفلسطينية التي يقودها الرئيس محمود عباس، على طريق انهاء الاحتلال ونيل شعبنا لحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، حيث يترأس رئيس دولة فلسطين محمود عباس اليوم مجموعة 77 زائد الصين في المقر الدائم للأمم المتحدة، لتقود هذه المجموعة الأممية الهامة التي تشكل أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ولمدة عام كامل.





جاء هذا الإنجاز التاريخي نتاجاً لجهود سياسية ودبلوماسية كبيرة ومتراكمة قادها السيد الرئيس محمود عباس وقامت بها وزارة الخارجية والمغتربين وسفاراتها وبعثاتها في العالم وفي مقدمتها بعثة دولة فلسطين في نيويورك، أفضى الى حضور ملفت ومصداقية مميزة للرواية الفلسطينية والموقف الرسمي الفلسطيني المعبر عن عدالة القضية الفلسطينية والمدافع عن الشرعية الدولية وقراراتها، والمتمسك بالسلام ومرجعياته الدولية، والمنحاز لكل ما هو قانوني دولي في المجالات كافة وفي مقدمتها الوقوف بحزم ضد الارهاب بكافة أشكاله.









وأكدت أن التفاف أكثر من ثلثي أعضاء الأمم المتحدة حول دولة فلسطين وتسليمها زمام رئاسة هذه المجموعة لهو دليل على نجاح دولة فلسطين المراقب غير العضو في الأمم المتحدة في القيام بالتزاماتها كافة تجاه اعتراف الجمعية العامة في الأمم المتحدة بدولة فلسطين في عام 2012، بما ترتب عليه من عضوية كاملة لدولة فلسطين في عديد المنظمات والمجالس والوكالات الأممية المتخصصة، بما يعني ايضا ان الغالبية العظمى من دول العالم تعترف بدولة فلسطين وتتعامل معها كعضو كامل العضوية في المنظومة الأممية.



رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أنها أتمت الترتيبات اللازمة لضمان نجاح دولة فلسطين في أداء مهامها كرئيس لمجموعة 77 زائد الصين على أكمل وجه، بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الفلسطينية المعنية.وأشارت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إلى أنها قامت بتشكيل طواقم الخبراء والمختصين القادرين على أداء هذه المهمة من خلال بعثتنا في نيويورك، وتواصل التنسيق مع الخبرات العربية الشقيقة وتستعين بالتجربة الأممية المتراكمة في عمل ونشاط هذه المجموعة وتبني عليها، في ما سيحقق المزيد من الإنجازات للمجموعة ومصالحها واهتماماتها الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، ويحقق لدولة فلسطين واهتماماتها ومصالحها السياسية والاقتصادية والاجتماعية مزيد الإنجازات.وأضافت: "تنبع أهمية هذا الإنجاز من طبيعة الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية والناتجة بالأساس عن انحياز إدارة الرئيس الأمريكي ترامب وفريقها للاحتلال وسياساته، وما تبعه من قرارات مشؤومة وعدوانية اتخذتها الإدارة الأمريكية لصالح دولة الاحتلال، خاصة قرار الاعتراف بالقدس كعاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة إليها وغيرها.