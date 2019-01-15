دولي

صحيفة: ماي ستُجبر البرلمان للتصويت مجدداً على اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي

صحيفة: ماي ستُجبر البرلمان للتصويت مجدداً على اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي
تيريزا ماي
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام بريطانية: إن رئيسة الوزراء تيريزا ماي ستجبر البرلمان على التصويت مرة أخرى على اتفاقها لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الاوروبي رغم مواجهة الهزيمة.

وذكر تقرير لصحيفة (صن) البريطاينة، أن حلفاء زعموا بأن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عرضت على ماي مساعدة في اللحظات الأخيرة، بعد أن قالت إن الاتحاد الأوروبي قد يقدم مزيداً من التنازلات إذا رفض النواب اتفاق ماي.

وتشمل التنازلات إقناع رئيس وزراء أيرلندا ليو فارادكار بالموافقة على موعد نهائي للترتيب الخاص بإيرلندا، وهو بند يجبر بريطانيا على اتباع قواعد الاتحاد الأوروبي التجارية لحين إيجاد طريقة أفضل لتجنب فرض قواعد حدودية صارمة عبر جزيرة إيرلندا، وفق ما نقلت وكالة (رويترز).

وأبلغ الاتحاد الأوروبي ماي، أنه ملتزم بإيجاد سبل لتفادي تفعيل الترتيب الخاص بإيرلندا في اتفاق الانسحاب، وإن هذا الالتزام له ثقل قانوني.

وفي وقت سابق هذا الشهر، تحدثت ماي مع رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر لتأمين تنازلات من بروكسل للمساعدة في تمرير اتفاقها عبر البرلمان، كما تحدثت مع ميركل مرتين في الأسابيع الأخيرة.

وقال مكتب ماي آنذاك، إن رئيسة الوزراء، تتحدث مع عدد من زعماء أوروبا لتأمين المزيد من الضمانات قبل التصويت.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يصوت البرلمان ضد اتفاق ماي يوم الثلاثاء ليفتح الطريق أمام احتمالات تتراوح بين الانسحاب الفوضوي أو تغيير المسار والتراجع عن الانسحاب.

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