اشتية يُعلن فتح باب الترشح للمنح الدراسية المقدمة من البنك الإسلامي للتنمية

رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ فلسطين لدى البنك الإسلامي للتنمية د. محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، عن فتح باب الترشح لبرنامجي البنك لمنح الماجستير، والدكتوراة، وبحوث ما بعد الدكتوراة للعام الدراسي 2019/2020.وقال اشتية: إن البنك الإسلامي للتنمية وسع التخصصات التي تشملها المنحة لهذا العام، لتغطي مختلف التخصصات ومنها العلوم المرتبطة بالتنمية كالاقتصاد والصحافة والقانون والعلوم السياسية إلى جانب العلوم التنموية كالزراعة المستدامة وكيمياء البيئة والتنوع البيولوجي والطاقة والتعليم والنمو المسؤول والصحة، وغيرها من التخصصات.وحث الراغبين بالترشح للمستويات الثلاثة على الحصول على استمارة التقديم من موقع البنك الإسلامي للتنمية ww.isdb.org، في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 28/2/2019.وفي ذات السياق، هنأ اشتية الطالبان الحاصلين على منح البنك الدراسية لنيل درجة الدكتوراة، وأبحاث ما بعد الدكتوراة للعام الدراسي الماضي، وهما إسلام الفالوجي بتخصص الهندسة المدنية، وياسر الخالدي بتخصص التخطيط الحضري، وكلاهما من قطاع غزة، مؤكداً على أهمية تخصصيهما والحاجة لهما في تعزز التنمية في فلسطين، وقال إنهما حصلا على قبول في جامعة كامبردج البريطانية، حيث ستغطي المنحة تكالف الدراسة والمعيشة لنيل درجة الدكتوراة.وكانت ثلاث طالبات فلسطينيات، حصلن على منح الماجستير المقدمة من البنك للعام الدراسي الماضي، وهنّ: شهد شاهين وسندس عمرية ومريم بدوان، اللواتي اخترن دراسة الماجستير بتخصصات في مجال الكيمياء في مؤسسات تعليمية فلسطينية.