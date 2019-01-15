تسجيل صوتي لـ"حسن نصرالله" يكشف فيه حقيقة إصابته بالسرطان

رددت الصحافة الإسرائيلية، شائعات حول مرض يعانيه حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، إذ زعمت صحيفة (إسرائيل اليوم) أنه أصيب بنوبة قلبية حادة، وخضع للعلاج العاجل، لكن مصادر رسمية في الدولة اللبنانية لم تصادق على صحة هذه الأنباء.وأضافت الصحيفة، أن الحديث يدور أيضاً عن إصابة نصر الله بمرض السرطان منذ سنوات، وخضوعه للعلاج في مستشفى العاصمة اللبنانية بيروت، وفي حين فضلت أوساط رسمية لبنانية عدم التعقيب على هذه التقارير، فإن مصادر الحزب تجاهلت هذه الأنباء.فيما أثار غياب، حسن نصر الله، الغامض عن الساحة على الرغم من حبه واعتياده الظهور الإعلامي على الدوام، وإلقاء الخطابات أمام جمهور الحزب الشكوك المتزايدة حول كونه يخضع للعلاج في أحد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت، بعد تدهور حالته الصحية.ما أُشيع عن ذلك، دفع نصر الله، لنشر تسجيل صوتي، ينفي من خلاله مزاعم وشائعات عن تدهور صحته.