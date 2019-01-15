وزير الطاقة الإسرائيلي: مشاركتي بمنتدى الغاز دليل على تطور العلاقة مع مصر

وأعرب الوزير شتاينتس، خلال كلمة له على هامش المنتدى، عن سعادته بتمثيل الحكومة الإسرائيلية في القاهرة، مشيراً إلى أن هذه هي أول زيارة رسمية، وأول دعوة من حكومة مصر لوزير إسرائيلي.



وبحسب الموقع، أكد شتاينتس، أن تطوير الغاز الطبيعي في "إسرائيل" ومصر وقبرص، أصبح محركاً للتعاون الجيوستراتيجي والسياسي في جميع أنحاء شرق البحر الأبيض المتوسط.



وأضاف شتاينتس، أن شرق البحر الأبيض المتوسط، هو التطور الأهم القادم في مجال الغاز الطبيعي.



وأشار إلى أن مصر و"إسرائيل" والأردن والسلطة الفلسطينية وقبرص واليونان وإيطاليا، تتعاون لتنمية الموارد الطبيعية لصالح المنطقة، بهدف تصدير فائض الغاز من "إسرائيل" وقبرص وربما في المستقبل من مصر إلى أوروبا.

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، إن دعوته لحضور منتدى "غاز شرق المتوسط" في العاصمة المصرية القاهرة، تعتبر علامة بارزة في تطوير العلاقات والتعاون بين "إسرائيل" ومصر، وفق ما أورده موقع "ريشت كان" العبري.