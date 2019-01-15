للمرة الثانية.. الاحتلال يستولي على مُعدات مخرطة في نابلس

رام الله - دنيا الوطناستولت قوات الاحتلال على معدات وماكينات من إحدى المخارط في نابلس.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، اقتحمت مخرطة "نصر الله الشاملة" في مخيم بلاطة، واستولت على 7 آلات منها، تقدر قيمتها بـ 250- 300 ألف دولار.يشار إلى أن هذه المرة الثانية التي يدمر فيها الاحتلال المخرطة، حيث دمر محتوياتها أول مرة عام 2007، وتشكل المخرطة مصدر دخل لسبع عائلات تعمل بها".