للمرة الثانية.. الاحتلال يستولي على مُعدات مخرطة في نابلس
رام الله - دنيا الوطن
استولت قوات الاحتلال على معدات وماكينات من إحدى المخارط في نابلس.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، اقتحمت مخرطة "نصر الله الشاملة" في مخيم بلاطة، واستولت على 7 آلات منها، تقدر قيمتها بـ 250- 300 ألف دولار.
يشار إلى أن هذه المرة الثانية التي يدمر فيها الاحتلال المخرطة، حيث دمر محتوياتها أول مرة عام 2007، وتشكل المخرطة مصدر دخل لسبع عائلات تعمل بها".
استولت قوات الاحتلال على معدات وماكينات من إحدى المخارط في نابلس.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، اقتحمت مخرطة "نصر الله الشاملة" في مخيم بلاطة، واستولت على 7 آلات منها، تقدر قيمتها بـ 250- 300 ألف دولار.
يشار إلى أن هذه المرة الثانية التي يدمر فيها الاحتلال المخرطة، حيث دمر محتوياتها أول مرة عام 2007، وتشكل المخرطة مصدر دخل لسبع عائلات تعمل بها".
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