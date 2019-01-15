عربي

رهف السعودية تكشف عن فحوى رسالة وصلتها من عائلتها

رهف السعودية تكشف عن فحوى رسالة وصلتها من عائلتها
رهف محمد
رام الله - دنيا الوطن
قالت الفتاة السعودية رهف محمد القنون لوسائل الإعلام الكندية، إنها تعتزم مواصلة التعليم والحصول على وظيفة وأنْ "تعيش حياة عادية" في كندا.

وقالت القنون لهيئة الإذاعة الكندية بعد يومين من وصولها إلى تورونتو قادمة من بانكوك، إن وجودها في كندا شيء استحق المخاطرة التي تحملتها.

وأضافت القنون في مقابلتها مع هيئة الإذاعة الكندية: "شعرت أنني لن أتمكن من تحقيق أحلامي كما أشاء لو بقيت في السعودية".

ومضت تقول إنه مع قدومها إلى كندا "شعرت أنني ولدت من جديد، خصوصًا عندما شعرت بالحب والترحاب".

وأضافت أنه في وطنها الجديد: "سأجرب أشياء لم أجربها من قبل. سأتعلم أشياء لم أتعلمها.. سأكتشف الحياة.. سيكون لدي وظيفة وسأحيا حياة عادية".

وقالت رهف لقناة "سي بي سي" العامّة الناطقة بالإنكليزيّة: "إنّ أكثر شيء أخافني هو لو أنّهم أمسكوا بي، سأختفي"، في إشارةٍ منها إلى ذويها.

وأضافت: "حبسوني ستّة أشهر لأنّي قصصتُ شعري"، وروَت أنها تعرّضت "لعنف جسدي" متكرّر من شقيقها ووالدتها.

وكشفت رهف أنّها عندما وصلت إلى كندا، تلقّت رسالةً من عائلتها تُعلن فيها تبرّؤها منها، ولهذا السبب، طلبت الشابّة أن يكون اسمها فقط رهف محمّد، مشيرةً إلى أنّها ترغب في حذف اسم عائلة القنون.

وأردفت رهف: "الكثير من الناس يكرهونني، سواء كانوا من عائلتي، أو من السعوديّة عامّةً".

وخلال وجودها في كندا، تتلقّى رهف الدعم من منظّمة غير حكوميّة، وقد عبّرت عن رغبتها في تعلّم اللغة الإنكليزية وإيجاد عمل.

وحظيت القنون باهتمام دولي الأسبوع الماضي بعدما تحصنت في غرفة بفندق مطار بانكوك وقاومت إعادتها إلى عائلتها التي تنفي أنها تسيء معاملتها، ورفضت القنون مقابلة والدها وشقيقها اللذين قدما إلى بانكوك لإعادتها إلى السعودية.

ومنحتها مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين وضع اللاجئة ووافقت كندا على منحها اللجوء.

 

أخبار ذات صلة

مستوطنو الشمال: لا زال هناك أنفاق لـ&#34;حزب الله&#34;

مستوطنو الشمال: لا زال هناك أنفاق لـ"حزب الله"

أزمة في المغرب.. سفير مُتهم بالتحرش الجنسي

أزمة في المغرب.. سفير مُتهم بالتحرش الجنسي

هل يستضيف الأردن المباحثات اليمنية؟

هل يستضيف الأردن المباحثات اليمنية؟

الرئيس البشير: تلقينا دعمًا من الإمارات

الرئيس البشير: تلقينا دعمًا من الإمارات

قوات حفتر تقترب من الحدود السودانية

قوات حفتر تقترب من الحدود السودانية

شاهد: كيف فجر الجيش الأردني صوامع العقبة

شاهد: كيف فجر الجيش الأردني صوامع العقبة

وفد سفراء الاتحاد الأوروبي يصل إلى عدن

وفد سفراء الاتحاد الأوروبي يصل إلى عدن

فرنسا تتعهد بمليار يورو لإعادة إعمار العراق

فرنسا تتعهد بمليار يورو لإعادة إعمار العراق

التعليقات

الدنيا حكايات

وأخيراً فعلتها الكويت

وأخيراً فعلتها الكويت

شؤون فلسطينية

للمرة الثانية.. الاحتلال يستولي على مُعدات مخرطة في نابلس

للمرة الثانية.. الاحتلال يستولي على مُعدات مخرطة في نابلس

الحسيني: اقتحام المستوطنين لقبة الصخرة سابقة خطيرة

الحسيني: اقتحام المستوطنين لقبة الصخرة سابقة خطيرة

الاحتلال يُبعد أربعة من حراس الأقصى عن مكان عملهم لأسبوع

الاحتلال يُبعد أربعة من حراس الأقصى عن مكان عملهم لأسبوع

منصور: دعوات بهدم جزء من سور القدس لا يجب أن تمر بسلام

منصور: دعوات بهدم جزء من سور القدس لا يجب أن تمر بسلام

الاحتلال يتوغل بشكل محدود شمال بلدة بيت حانون

الاحتلال يتوغل بشكل محدود شمال بلدة بيت حانون

الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين في بيت لحم وقلقيلية

الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين في بيت لحم وقلقيلية

العملات: انخفاض طفيف على سعر صرف الدولار

العملات: انخفاض طفيف على سعر صرف الدولار

الجبهة الديمقراطية تدين انتهاكات الاحتلال لحرمة المسجد الأقصى وتحذر من تداعياتها الخطيرة

الجبهة الديمقراطية تدين انتهاكات الاحتلال لحرمة المسجد الأقصى وتحذر من تداعياتها الخطيرة

منوعات

بعد تسريب صور زواجه السري.. &#34;فيديو إباحي&#34; يضع خالد يوسف في ورطة

بعد تسريب صور زواجه السري.. "فيديو إباحي" يضع خالد يوسف في ورطة

فلة الجزائرية تصدم جمهورها بارتداء الحجاب وتردد الأذان بلهجتها

فلة الجزائرية تصدم جمهورها بارتداء الحجاب وتردد الأذان بلهجتها

لأول مرة.. محمد عادل إمام ينشر صورة تجمعه بزوجته ويتغزل بها ويغلق &#34;التعليقات&#34;

لأول مرة.. محمد عادل إمام ينشر صورة تجمعه بزوجته ويتغزل بها ويغلق "التعليقات"

ما حقيقة خطوبة حمو بيكا وابنة المطرب عبدالباسط حمودة؟

ما حقيقة خطوبة حمو بيكا وابنة المطرب عبدالباسط حمودة؟

أيمن زيدان في رسالة غاضبة: &#34;تباً للصّقيع والعتمة&#34;

أيمن زيدان في رسالة غاضبة: "تباً للصّقيع والعتمة"

السجن عامين لنجمة &#34;ستار أكاديمي&#34; التي ضُبطت بحالة سُكر

السجن عامين لنجمة "ستار أكاديمي" التي ضُبطت بحالة سُكر

ماذا قال رامي مالك عن إحراج نيكول كيدمان له في حفل الجولدن جلوب؟

ماذا قال رامي مالك عن إحراج نيكول كيدمان له في حفل الجولدن جلوب؟

صورة نادرة لآخر ظهور للفنان عادل أدهم قبيل وفاته وعلامات المرض تكسو وجهه

صورة نادرة لآخر ظهور للفنان عادل أدهم قبيل وفاته وعلامات المرض تكسو وجهه

كيم كارداشيان تستفز متابعيها بما فعلته بأسنانها وطالبوها بـ&#34;النضوج&#34;

كيم كارداشيان تستفز متابعيها بما فعلته بأسنانها وطالبوها بـ"النضوج"

أحلام تَسخر من فيديو قديم لها: &#34;وش كنت أحس فيه&#34;

أحلام تَسخر من فيديو قديم لها: "وش كنت أحس فيه"

عربي

رهف السعودية تكشف عن فحوى رسالة وصلتها من عائلتها

رهف السعودية تكشف عن فحوى رسالة وصلتها من عائلتها

مستوطنو الشمال: لا زال هناك أنفاق لـ&#34;حزب الله&#34;

مستوطنو الشمال: لا زال هناك أنفاق لـ"حزب الله"

أزمة في المغرب.. سفير مُتهم بالتحرش الجنسي

أزمة في المغرب.. سفير مُتهم بالتحرش الجنسي

هل يستضيف الأردن المباحثات اليمنية؟

هل يستضيف الأردن المباحثات اليمنية؟