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مستوطنو الشمال: لا زال هناك أنفاق لـ"حزب الله"

مستوطنو الشمال: لا زال هناك أنفاق لـ"حزب الله"
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعرب سكان المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود الشمالية بين "إسرائيل" ولبنان، عن قلقهم ومخاوفهم إزاء إعلان الجيش الإسرائيلي انتهاء عملية "درع الشمال" للقضاء على أنفاق "حزب الله".

ووفقاً لـ "عكا للشؤون الإسرائيلية"، أوضح السكان أنه لا يزال هناك أنفاقاً هجومية لتنظيم "حزب الله" داخل "الأراضي الإسرائيلية" لم يعثر عليها الجيش الاسرائيلي حتى الآن.

وأضافت القناة أن بعض سكان المستوطنات الشمالية هددوا باتخاذ إجراءات احتجاجية بسبب إنهاء الجيش الإسرائيلي لعملية "درع الشمال" بسبب اقتراب الانتخابات، بما في ذلك استئجار شركة خاصة لاستكمال البحث عن الأنفاق أو مغادرة المستوطنات القريبة من الحدود الشمالية والانتقال للعيش في أماكن أكثر أماناً.

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