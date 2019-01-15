غزة: عائلة تعيش في "بيت الدَرَجْ".. ورسالة مؤثرة للرئيس عباس: "أنا مسؤول منك"



يحمل الصوير ابنته سائدة ذات الـ 6 أشهر فقط، وزوجته التي تُعاني من مرض نفسي لا تعي ما يدور حولها، تجوب المؤسسات باحثة عن دورة مياه لتقوم بتنظيف رضيعتها التي لا ترتدي أي حفاظات، بعد يوم كامل قضته في "بيت الدرج" بعد طردهم من المنزل.









وهناك، في ذلك المكان المُظلم الذي يُشبه القبر في ظلامه وضيقه، تفترش العائلة بطانيتين فقط، ينام عليها الزوج وزوجته ورضيعتهما، أما باقي بناته الثلاث، فقد أودعهم لدى خالتهم، وكان يُودعهم سابقاً في قرية الأيتام أثناء علاج زوجته النفسي، خاصة أنه غير قادر على رعايتهم، وفقد طفلين سابقاً بسبب انعدام الرعاية.



"دنيا الوطن" زارت تلك البقعة الأشبه بمقبرة الأحياء، لتقف على هذه المأساة، وتكون صوتاً لهذا الرجل المكلوم وعائلته.



تلك الطفلة التي تئن مُعظم الوقت، لا ترتدي الكثير من الملابس، وأطرافها الصغيرة تحولت إلى اللون الأزرق من شدة البرد، وعلامات المرض الناتج عن البرد قد غطت ملامحها.وهناك، في ذلك المكان المُظلم الذي يُشبه القبر في ظلامه وضيقه، تفترش العائلة بطانيتين فقط، ينام عليها الزوج وزوجته ورضيعتهما، أما باقي بناته الثلاث، فقد أودعهم لدى خالتهم، وكان يُودعهم سابقاً في قرية الأيتام أثناء علاج زوجته النفسي، خاصة أنه غير قادر على رعايتهم، وفقد طفلين سابقاً بسبب انعدام الرعاية."دنيا الوطن" زارت تلك البقعة الأشبه بمقبرة الأحياء، لتقف على هذه المأساة، وتكون صوتاً لهذا الرجل المكلوم وعائلته.

بعيون مذهولة تبحث عن الخلاص، جاء أحمد الصوير (38 عاماً) يبحث عن قشة تُنقذه من غرقه الأخير بعدما قام صاحب المنزل بطرده بعد تراكم الإيجار.