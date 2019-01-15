الرئيس عباس يُلقي كلمة مهمة اليوم خلال ترؤسه لمجموعة "77+ الصين"

رام الله - دنيا الوطنيتسلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، رئاسة مجموعة الـ 77+ الصين، خلال حفل في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة.ومن المقرر، أن يلقي الرئيس عباس، خلال الحفل كلمة يعبر فيها عن تقدير شعبنا لانتخاب دولة فلسطين، رئيسًا لهذه المجموعة.ويعتبر ترؤس فلسطين لهذه المجموعة الدولية حدثاً تاريخياً مُهمًا، يضاف للإنجازات السياسية التي حققتها دولة فلسطين منذ انتخابها دولة مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2012، كما يشكل أيضا جزءاً مهماً في الإنجازات الفلسطينية، لتثبيت الهوية الفلسطينية على خارطة المجتمع الدولي.ويرافق أبو مازن، أمين سر اللجنة التنفيذية صائب عريقات، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، رياض المالكي، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية، مجدي الخالدي، والمندوب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، رياض منصور.وسيناط بدولة فلسطين وعشية بدء الدورة 74 للجمعية العامة "تبدأ يوم الثلاثاء من الأسبوع الثالث لشهر سبتمبر من كل عام"، توزيع المسؤوليات عن عشرات القرارات من قرارات اللجان المختلفة بين دول المجموعة، وتعيين مسيرين لكل قرار من هذه القرارات، تكون مهمتهم إعادة النظر في القرارات ومواءمتها مع تقارير الأمين العام "إن وجد تقرير" أو ما حصل من تطورات عالمية في موضوعه، ومن ثم عرضها على أعضاء المجموعة والإجماع على توافق نهائي بينهم بشأنه، ثم الانتقال إلى محاورة ومفاوضة الشركاء "الاتحاد الأوروبي، وأمريكا، واليابان، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلاندا، وغيرهم" في هذه القرارات.كما سيناط برئاسة المجموعة الدعوة إلى وإدارة مئات الاجتماعات وبشكل مكثف خلال شهر إلى أربعين يوماً، تمتد الكثير منها إلى ما بعد منتصف الليل، الأمر الذي سيعطي فرصة للكادر الفلسطيني لاختبار حقيقة ومعنى "العمل تحت الضغط".