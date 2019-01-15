شاهد: الضفة الغربية تُغلق أبوابها في وجه "قانون الضمان الاجتماعي"

يشارك اليوم الثلاثاء، ما يزيد عن 250 شركة ومؤسسة، بالضفة الغربية في إضراب مفتوح، تلبية لدعوة الحراك الفلسطيني الموحد لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي.



وقال المتحدث باسم الحراك، عامر حمدان، في تصريحات لـ "دنيا الوطن": "دعونا كافة المؤسسات والشركات والمحلات التجارية لإضراب مفتوح، وذلك بقرار الشعب وفق القانون رقم 25 من الدستور، و66 من قانون العمل"



وأضاف: أن فعالية أخرى ستقام في مدينة نابلس، الساعة 11، للمطالبة بإسقاط قانون الضمان الاجتماعي.



وأوضح: سيشارك في هذا الإضراب ما يزيد عن 250 شركة ومؤسسة، بما فيها الصغيرة ومتوسطة الحجم، وكلها مشاركة، فيما سيشمل الإضراب المستشفيات الخاصة، باسثناء 20 % من طواقمها، وأيضا سيكون هناك إضراب في البنوك لمدة أربع ساعات.



وحول فعاليات أخرى، رجح المتحدث باسم الحراك الفلسطيني الموحد، بأن يكون هناك إضراب شامل لجميع مناحي الحياة وفق القانون، بداية الشهر المقبل، حيث سيتم إبلاغ المؤسسلات والشركات والمصانع قبل الإعلان عن الموعد، بأسبوعين وفق القانون.





وقال: بداية لا بد من التأكيد، أن قانون الضمان، هو قانون يخص العمال الكادحين والمعوزين، وبصراحة نحن تأخرنا كثيرًا في اعتماد القانون وتطبيقه، فكل دول العالم لديها قانون ضمان، ومختصر تعريف قانون الضمان هو "كرامة".



وأضاف رئيس الوزراء: "بعض الجهات اعترضت على القانون بصيغته الحالية فقمنا بتشكيل لجنة وزارية لبحث التعديلات المطلوبة، وكانت توجيهات الرئيس أبو مازن، بضرورة العمل على تعديل البنود غير المتوافق عليها وبأثر رجعي، وهذا ما نعمل عليه، وسنعمل عليه".



وتابع: "البعض يريد إلغاء القانون نهائيًا، وهذا ليس من حقهم فحقوق مليون ومائة ألف عامل، يحافظ عليها القانون لا يقرر عنهم مجموعة، خرجت لأسباب مختلفة".



وأضاف الحمد الله: "أنا شخصيًا سأكون إلى جانب العامل في أي تعديلات سيتم التوافق عليها وبحثها، ولا أخفي سرًا عندما أقول نعم كان هناك بعض المشاكل سواء في مجلس الإدارة أو في الإدارة التنفيذية، فالقانون فكرة تكافلية، وكان يجب أن نشاهد في الأعوام التي مضت تظاهرات، تطالب بإقرار قانون للضمان".



وتابع: "القانون يحفظ حقوق العمال من الضياع، ويمنع العوَز والحاجة في عمر متقدمة، ونحن قمنا مؤخرًا بإعارة الأخ ماجد الحلو للمؤسسة بعد انتهاء عقد مديرها العام، ومن أهم ما ستقوم به الإدارة الجديدة هو إيصال فكرة القانون للعمال والمواطنين المستفيدين منه".



وأكد الحمد الله أنه لن يرتكب جُرم إلغاء القانون، أما "تعديل صيغته فهو أمر حق وواجب، ولدينا أمثلة كثيرة لقوانين قمنا بتعديلها مرة ومرات لنصل إلى صيغة توافقية، يتوافق عليها الجميع فالهدف الأساسي من أي قانون هو تنظيم العمل الداخلي من جهة، وضمان حق المواطنين كأساس لأي عمل نقوم به".

وكانت "دنيا الوطن" أجرت حواراً مع رئيس الوزراء رامي الحمد الله، حيث كان قانون الضمان الاجتماعي، حاضراً في الحوار.