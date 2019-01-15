شاهد: أمطار غزيرة وفيضانات وإنقاذ عالقين بالسيارات في أراضي الـ 48

رام الله - دنيا الوطنخلصت طواقم الإنقاذ أمس الاثنين، عالقين من سيارة "جيب" جرفتها مياه الأمطار الغزيرة في مقطع الشارع بين بلدتي وادي سلامة وعرابة البطوف، وتحديداً في منطقة تسمى "وادي المجنونة".وتمكّنت الطواقم من إنقاذ امرأة وطفل من داخل السيارة، وعالق آخر ثالث، وجد هناك تمّ إنقاذه بواسطة رافعة.وبحسب (عرب 48) فإن الفيضانات والسيول غمرت شوارع رئيسة وداخلية في البلدات العربية في مختلف أنحاء البلاد، وتسببت بأضرار، بسبب البنى التحتية الهشة التي ليس بوسعها استيعاب كمات مياه الأمطار الغزيرة، التي تهطل بكثافة خلال الساعات الأخيرة.هذا، وتتأثر البلاد منذ ساعات الليل، بأجواء عاصفة وماطرة، كما استمر تساقط الثلوج في جبل الشيخ في الجولان العربي السوري المحتل.