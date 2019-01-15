شاهد: ترامب يُحوّل البيت الأبيض إلى بوفيه مفتوح

رام الله - دنيا الوطنكشف البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قدم أثناء استقباله فريق كرة القدم "نمور كليمسون" وجبات طعام سريعة من "ماكدونالز" و"برغر كينغ"، على حسابه الخاص.وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية، سارة ساندرز، اليوم الثلاثاء: إن ترامب أقام حفل استقبال لفريق كرة القدم الأميركي "Clemson Tigers" في البيت الأبيض، بمناسبة فوزهم بالبطولة الوطنية لكرة القدم الأميركية للجامعات.وأوضحت المتحدثة، أن الإغلاق الجزئي لعدد من المؤسسات الحكومية، تسبب في نقص بعدد الموظفين، موضحة أن ذلك يأتي نتيجة لرفض الديمقراطيين التفاوض بشأن أمن الحدود، وهو ما دفع الرئيس الأميركي إلى تحمل نفقات الضيافة على حسابه الخاص.