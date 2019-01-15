عبر حوار "دنيا الوطن".. رئيس الوزراء يوجه تساؤلات لحركة حماس؟

خاص دنيا الوطن



وجه رئيس الوزراء رامي الحمد الله، عبر حواره مع "دنيا الوطن" الذي نشر أمس الاثنين، عدداً من التساؤلات لحركة حماس، حول المصالحة الفلسطينية.





وتساءل الحمد الله: "ما الذي يمنع حماس من أن نقوم بأداء دورنا كحكومة في قطاع غزة، كما كانت قبل 2007"، لافتاً إلى أن عبارة "تمكين الحكومة" ممجوجة ومطلب القيادة بالتمكين ليس شرطاً كما يصوره البعض.



وتابع الحمد الله: "تمكين الحكومة من العمل في القطاع أمر مهم للبدء بتنفيذ الخطط التي أعدتها الحكومة لغزة، ونعمل على تمتين وتحصين الوضع الصحي بغزة، ونعمل على منع انهياره".







وأشار إلى أن حكومته تُسير القوافل من الأدوية والمستلزمات الطبية وتدفع فاتورة التحويلات العلاجية بشكل مستمر، متابعاً: "نقدم كل شيء رغم منع حماس موظفينا من العمل وتعيين موظفين جدد وإدارات جديدة، كما أن الأدوية التي نرسلها لغزة تقوم حماس بتحصيل جباية عليها".

وأضاف الحمد الله: "هل تتضرر حماس في حال قام الوزير بعمله في غزة، كما يقوم به الآن في الضفة؟، وهل أخطأ الرئيس والحكومة عندما اعتمدوا موازنة تضم 20 ألف موظف من موظفي حماس؟".