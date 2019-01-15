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أزمة في المغرب.. سفير مُتهم بالتحرش الجنسي

أزمة في المغرب.. سفير مُتهم بالتحرش الجنسي
رام الله - دنيا الوطن
أرسلت وزارة الشؤون الخارجية المغربية، لجنة مركزية إلى العاصمة الغينية أكرا؛ للتحقيق في شكوى ضد محمد فرحات، سفير المملكة المغربية لدى جمهورية غانا، حول التحرش الجنسي.

ونقلت جريدة (هسبريس) المغربية، أن وزارة الخارجية، تلقت رسالة من سيدة غانية، تشتغل بالسفارة المغربية لدى غانا، تتهم فيها السفير فرحات بالتحرش بها جنسياً.

وبحسب الجريدة، فقد جاء في شكوى التحرش، أنه في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، طلب السفير المغربي من المشتكية القدوم إلى مكتبه لإعداد القهوة، بينما كانت كاتبته الخاصة تقوم بفحوصات طبية تتعلق بالحمل.

وأوضحت الشاكية في رسالتها، أنه بعد تقديمها للقهوة شرع المسؤول الدبلوماسي المغربي، يتغزل بها، ويلمس أماكن في جسدها، وقدم لها إغراءات من قبيل عرض يتعلق بإجراء فترة تدريب لمدة شهر في مقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالرباط.

وأشارت المشتكية إلى أنه "خلال فترة أسبوع واحد تعرضت للتحرش الجنسي مرتين من السفير المغربي، ولا يوجد أي مؤشر على أن هذه المضايقات ستتوقف قريباً، لذلك قررت تقديم استقالتي من السفارة".

وناشدت السيدة وزارة الشؤون الخارجية بالرباط من أجل التحرك لوقف مثل هذه الممارسات، التي يمكن أن تكون ضحيتها عاملات وموظفات جديدات لدى السفارة.

وكان الملك محمد السادس، عين محمد فرحات، في نيسان/ أبريل 2018، سفيراً للمغرب بجمهورية غانا.

وتقلد فرحات العديد من المسؤوليات بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، فقد شغل على الخصوص، منصب رئيس قسم المعارض بمديرية الدراسات والتنسيق القطاعي، ورئيس قسم نزع السلاح بمديرية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

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