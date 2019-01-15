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هل يستضيف الأردن المباحثات اليمنية؟

هل يستضيف الأردن المباحثات اليمنية؟
رام الله - دنيا الوطن
قال مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باليمن: إن الحكومة الأردنية، لم توافق بعد على عقد مباحثات بين الحكومة اليمنية والحوثيين، في العاصمة عمّان.

ونشر المكتب تغريدة على موقع (تويتر)، قال فيها: "يؤكد مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، أنه ليس هناك موافقة بعد من الحكومة الأردنية على عقد اجتماع للجنة متابعة تنفيذ اتفاق الأسرى في عمان".

وكانت وزارة الخارجية الأردنية، أعلنت في وقت سابق، أن الأردن تلقى طلبًا لاستضافة المباحثات، والحكومة ما زالت تدرس الطلب.

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هل يستضيف الأردن المباحثات اليمنية؟