الرئيس البشير: تلقينا دعمًا من الإمارات

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس السوداني، عمر البشير، أن بلاده تلقت دعمًا من دولة الإمارات العربية المتحدة؛ لتوفير المواد البترولية.جاء ذلك، خلال حديث للبشير أمام قيادات أهلية بمدينة نيالا، بثته قناة (الشروق) المقربة من الحكومة، حيث قال: إن الحكومة "لديها ترتيبات لتوفير المواد البترولية عبر الموارد المحلية، وبدعم من بعض الأشقاء، خاصة إخوتنا في الإمارات، الذين وقفوا معنا في هذه اللحظة، ونحن سنرتب معهم لتوفير كل حاجة البلاد من الوقود".وأضاف: "الدولة تعمل على تقليل الفجوة من احتياجاتها من النقد الأجنبي، برفعها لحجم عائدات الصادرات غير البترولية إلى أرابعة مليارات دولار، في الوقت الذي تبلغ فيه حاجة البلاد من النقد الأجنبي ثمانية مليارات دولار".وأوضح، أن السودان يواجه مشكلة اقتصادية، مثل الكثير من الدول، لكنه يمتلك الموارد التي تمكنه من تجاوز الأزمات.