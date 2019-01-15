قوات حفتر تقترب من الحدود السودانية

رام الله - دنيا الوطنوصلت قوات تابعة للمشير الليبي خليفة حفتر، إلى قاعدة "تمنهنت" الجوية جنوبي ليبيا، استعداداً لبدء عملية عسكرية، لتأمين الشريط الحدودي مع السودان وتشاد والنيجر، ومواجهة تنظيمي "القاعدة" و"الدولة".وأعلنت الكتيبة 166 مشاة، أنها انتقلت بكامل أفرادها وعتادها، إلى الجنوب الليبي، ضمن مهمة جديدة لحفظ الأمن.وأضافت الكتيبة، في بيان لها، أن هذه الخطوة، تأتي ضمن انتقال وحدات الجيش (قوات حفتر) تباعاً إلى المنطقة الجنوبية، تمهيداً لإطلاق عملية عسكرية واسعة، لتأمين المنطقة بالكامل والشريط الحدودي مع تشاد والنيجر والسودان.إلى ذلك، أكدت قناة (الحدث)، أن كتيبة "طارق بن زياد" تتجه إلى الجنوب، لـ"مواجهة العصابات التشادية والعناصر المسلحة التابعة للقاعدة والدولة.يشار إلى أن قوات حفتر، تسيطر على المناطق الشرقية من ليبيا، ضمن صراع مع حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دولياً، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.