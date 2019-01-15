مطالبة المستشار القانوني لحكومة الاحتلال بفحص قضية تلقي نتنياهو أموالاً



وعقّب مقربون من نتنياهو على هذه الاتهامات بالقول: إن وسائل الإعلام، تحاول منع نتنياهو من الدفاع عن نفسه، وإثبات براءته، معتبرين أن اللعبة مباعة وغير نزيهة، وأن وسائل الإعلام قد أدانت نتنياهو قبل أن يثبت براءته.





وأضافوا وفق ما نقلت الإذاعة، أن لجنة سلوك الآداب البرلمانية قد جزمت أن الاستعانة بالأقارب من أجل تغطية النفقات، أمر مسموح به، واصفين الاتهامات ضد رئيس الورزاء بـ "النفاق".

وكانت صحيفة (هآرتس") قد كشفت النقاب قبل أسبوع عن أن تحويل هذه الأموال، ومقدارها 300 ألف دولار، تم خلال العامين الماضيين، وفق ما نقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة.