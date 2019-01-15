مطالبة المستشار القانوني لحكومة الاحتلال بفحص قضية تلقي نتنياهو أموالاً
رام الله - دنيا الوطن
توجه ما يسمى مراقب إسرائيل يوسيف شابيرا، إلى المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، أفيحاي مندلبليت، ليفحص ما إذا كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قد تلقى بشكل مخالف للقانون أموالاً من ابن عمه رجل الأعمال ناتان ميليكوفسكي، بغرض تمويل نفقاته القضائية.
توجه ما يسمى مراقب إسرائيل يوسيف شابيرا، إلى المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، أفيحاي مندلبليت، ليفحص ما إذا كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قد تلقى بشكل مخالف للقانون أموالاً من ابن عمه رجل الأعمال ناتان ميليكوفسكي، بغرض تمويل نفقاته القضائية.
وكانت صحيفة (هآرتس") قد كشفت النقاب قبل أسبوع عن أن تحويل هذه الأموال، ومقدارها 300 ألف دولار، تم خلال العامين الماضيين، وفق ما نقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة.
وعقّب مقربون من نتنياهو على هذه الاتهامات بالقول: إن وسائل الإعلام، تحاول منع نتنياهو من الدفاع عن نفسه، وإثبات براءته، معتبرين أن اللعبة مباعة وغير نزيهة، وأن وسائل الإعلام قد أدانت نتنياهو قبل أن يثبت براءته.
وعقّب مقربون من نتنياهو على هذه الاتهامات بالقول: إن وسائل الإعلام، تحاول منع نتنياهو من الدفاع عن نفسه، وإثبات براءته، معتبرين أن اللعبة مباعة وغير نزيهة، وأن وسائل الإعلام قد أدانت نتنياهو قبل أن يثبت براءته.
وأضافوا وفق ما نقلت الإذاعة، أن لجنة سلوك الآداب البرلمانية قد جزمت أن الاستعانة بالأقارب من أجل تغطية النفقات، أمر مسموح به، واصفين الاتهامات ضد رئيس الورزاء بـ "النفاق".
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